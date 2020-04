Zo viert Brabant in coronatijd warmste Koningsdag ooit

Om 16.00 uur was het tijd voor de Nationale Toost. Verschillende Brabanders heven het glas.

'Hoog bezoek' voor Johan Vlemmix, maar wel op anderhalve meter afstand



Redelijke drukte in park Eindhoven

In Eindhoven zijn veelmensen in het park te vinden tijdens Koningsdag. Met dit mooie weer is het voor veel mensen lastig om vanuit huis de verjaardag van de koning te vieren. Het is niet duidelijk of de politie al boetes heeft uitgedeeld.

Koffie met een oranje gebakje in Helmond

Bewoners van het Elbeplantsoen in Helmond begonnen de dag met een gezamenlijk kopje koffie inclusief oranje gebakje. Op anderhalve meter afstand van elkaar, uiteraard.

Indoor Brabant kijkt terug en vooruit

Ook de organisatie van Indoor Brabant staat deze dag stil bij de verjaardag van de koning. Ook het paardensportevenement in Den Bosch kon dit jaar niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Dat verdient een bloemetje...

In Waalre werd er maandag niet zoals gebruikelijk een grote spellenkermis door de Vereniging voor de Jeugd georganiseerd. In plaats daarvan maar delen de leden huis aan huis een bloemetje uit. "Om de dag toch wat op te fleuren voor de inwoners van Waalre."

'Warmste Koningsdag ooit voor Willem-Alexander'

Het is de warmste Koningsdag sinds Willem-Alexander op de troon zit. "Het wordt maandagmiddag 22 of 23 graden", vertelt Diana Woei van Weerplaza. "En dus is het wel een beetje zuur, dat we nu vanwege de coronamaatregelen moeten binnenblijven." Tot nu toe was Koningsdag 2018 het warmst met 15,1 graden.

Handel straalt

Het jaar 2020 moest een aaneenschakeling worden van feesten in Handel. Het dorp bestaat 800 jaar. Iedere maand zou er wel iets te beleven zijn. Jaren van voorbereiding gingen eraan vooraf en vrijwel iedere inwoner leverde wel ergens een bijdrage. Maar daar kwam het coronavirus om de hoek. Nu liggen alle voorbereidingen stil en de evenementen zijn geannuleerd. Maar Koningsdag laten ze daar niet zomaar voorbij gaan.

Een feestelijke buurt in Handel tijdens Koningsdag (foto: Imke van de Laar)

Prinsessen en koningin openen digitale kleedjesmarkt

De gebruikelijke vrijmarkten gaan deze Koningsdag vanwege het coronavirus niet door, maar er zijn wel digitale vrijmarkten. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en koningin Máxima hebben een digitale kleedjesmarkt geopend.

Weinig treinreizigers tijdens Koningsdag

Aan de oproep van de NS om op Koningsdag alleen met de trein te reizen als het echt noodzakelijk is, wordt gehoor gegeven. Dat heeft een woordvoerder van de NS laten weten. Het is zelfs rustiger dan de afgelopen zondagen.

'Taart voor de koning gemaakt'

"Ik heb een heerlijke taart voor de 53e verjaardag van de koning gemaakt", laat entertainer Johan Vlemmix maandagochtend weten. "Helaas kan hij hem hier niet zelf komen opeten dus ga ik dit voor de koning doen. Laat het mij heerlijk smaken!"

Hapert zingt

Op de Roede in Hapert werd het Wilhelmus maandagochtend gezongen door ouderen.

Wilhelmus in Tilburg

Tilburger Tymo heeft maandagochtend gehoor gegeven aan de oproep om rond tien uur het Wilhelmus te spelen voor de deur.

'Ieder in zijn eigen voortuintje'

Inwoners van Vught vieren Koningsdag zoals gevraagd thuis. "Ieder in zijn eigen voortuintje."

Koningsdag voor de voordeur in Vught (foto: Jan Peels).

Addy mist het koninklijk bezoek

Addy van den Krommenacker vindt het jammer dat de koninklijke familie dit jaar - vanwege de uitbraak van het coronavirus - geen bezoek kan brengen aan een stad in Nederland. De Bossche mode-ontwerper vindt dat namelijk 'een prachtige traditie'. "Voor mij was dit altijd een bijzondere dag want ik mocht een aantal keren een creatie maken voor prinses Aimée."

'Miljoenen bereikt met het Wilhelmus'

Het Concertgebouworkest kijkt terug op een geslaagde start van Koningsdag. Het initiatief om vanaf tien uur 's ochtends gezamenlijk het Wilhelmus te zingen of te spelen, is op veel plaatsen opgevolgd. "Mensen hebben de laatste dagen een sprintje getrokken en zijn gaan oefenen. De actie is echt gaan leven in het land", zegt Michiel Jongejan van het Concertgebouworkest. "We zijn blij dat we zo een bijdrage hebben kunnen leveren op deze dag."

Scheldezonen schitteren

Vanwege Koningsdag speelde muziekvereniging De Scheldezonen in Hoogerheide maandagochtend 'apart maar toch samen' het volkslied.

Run op oranje tompoucen

In Breda zou een ware run zijn op oranje tompoucen. Iemand meldde maandagochtend vroeg al bij vier supermarkten in en rond de binnenstad te zijn geweest en daar waren ze toen overal al uitverkocht. "Om negen uur op Koningsdag! Er waren veel mensen teleurgesteld aan het informeren bij de bakafdeling."

Omdenken

Koningsdag 2020...

'Bijzonder: op afstand van elkaar toch een eenheid'

Koning Willem-Alexander noemde het maandagochtend - tijdens een korte toespraak op tv vanwege Koningsdag - 'bijzonder om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen'. "Koningsdag-thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn."

Rijdend muziekoptreden in Breda

Om tijdens Koningsdag toch voor een beetje sfeer te zorgen en tegelijkertijd de coronavoorschriften niet te overtreden, gaat in Breda maandag een bandje rondrijden in een pick-up. Zo wordt door de hele stad muziek gemaakt waar mensen vanuit hun tuin van kunnen genieten.

Ranomi en Ferry vermaken zich wel

Zwemster Ranomi Kromowidjojo weet zich wel te vermaken tijdens deze Koningsdag aan huis, samen met haar vriend Ferry Weertman. Hierbij drie tips voor spelletjes!

Limited edition

Houd je van asperges? En zou je die tijdens deze Koningsdag willen eten? Dan kun je dit in stijl doen. Bij Hof van Huijbers in Mierlo zijn namelijk oranje asperges verkrijgbaar. Een 'limited edition'. "De asperges zijn gekleurd met kleurstoffen uit voedingsmiddelen. Die geven geen andere smaak aan de aseperges."

Het mooiste cadeau

Premier Mark Rutte heeft koning Willem-Alexander via Twitter gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag en iedereen nogmaals opgeroepen om op Koningsdag thuis te blijven. Alle festiviteiten rond Koningsdag zijn afgelast in verband met de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Rutte wijst erop dat ook de koning zelf zijn verjaardag dit jaar thuis viert met zijn gezin. "Het mooiste cadeau dat wij hem kunnen geven, is om dat voorbeeld te volgen."

Fitte start

Wil je deze Koningsdag goed en fit beginnen? Dan is er deze 'koningsdag-thuis-training' van de Oirschotse sportschool Corpus Novum.

Korte boodschap van de koning

Ook het koninklijk gezin viert Koningsdag maandag thuis.

Virgil van Dijk

De Bredase Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was er al vroeg bij om de vorst te feliciteren met zijn verjaardag.

'Iets leuks om zijn verjaardag mee te beginnen'

De inwoners van de gemeente Laarbeek hebben met de vorst - die zijn nu verjaardag ook maar thuis doorbrengt, te doen en hebben een video voor hem gemaakt. "Iets leuks om zijn verjaardag mee te beginnen", menen de inwoners van Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel.