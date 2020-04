Van links naar rechts op leeg Chasséveld: deze meiden weten niet van ophouden!

Samen met haar vriendin Cateau Broere is Anisha op de scooter naar het Chasséveld gekomen. "We wilden even kijken hoe leeg er nu uitzag, het verschil zien met vorig jaar," lacht ze. "Het is echt bizar. "Vorig jaar was het echt dringen, toen stonden we gewoon vast in de rij om drinken te halen. En nu is er helemaal niemand. Echt heel raar."

Filmpje maken

"Vorig jaar was het heel anders. Nu staan we hier helemaal zonder mensen, zonder muziek", aldus de 17-jarige Cateau. "Ik had wel zin gehad in een feestje", verzucht ze. Andere jaren begon Koningsdag veel vroeger voor de meiden. "Dan ging de wekker al heel vroeg en gingen we samen leuke kleren uitzoeken voor een feestje. Maar nu werden we pas om halfelf wakker!"

En wat doe je dan, op een Koningsdag zonder evenementen? "We waren eigenlijk onderweg naar het park om te gaan picknicken. Toen dachten we: laten we even hier langsrijden," vertelt Cateau. "We wilden even een filmpje maken met het verschil tussen vorig jaar en dit jaar", lacht Anisha.

En zo geschiedde...