Geen nieuwe coronapatiënten op Brabantse IC's

Er zijn zondag geen nieuwe coronapatiënten op Brabantse intensive cares terechtgekomen. In de ziekenhuizen in onze provincie werden wel 69 nieuwe patiënten met coronaverschijnselen opgenomen. Tegenover 61 een dag eerder. “Een stabilisatie, maar het wachten is op een daling”, duidt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de dagelijkse cijfers.

De cijfers blijven wat hem betreft ‘grillig’. Het hopen is wat het ROAZ betreft op een dalende trend tegen het eind van de week.

Tegenover de 69 nieuwe patiënten staan zondag 39 mensen die het ziekenhuis mochten verlaten. In totaal liggen er nu 358 patiënten met coronaverschijnselen op alle afdelingen van de Brabantse ziekenhuizen. Er overleden in de ziekenhuizen in onze provincie zondag zeven mensen met coronaverschijnselen.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gecommuniceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.