De coronacrisis ontcijferd: dit is waarom de getallen zó uiteenlopen

Het lijkt bijna een nationaal moment: de publicatie van de nieuwste RIVM-cijfers. Elke middag rond de klok van twee uur. De site van het RIVM is bijna dagelijks overbelast omdat journalistiek Nederland massaal zit te F5’en om snel de nieuwe cijfers te zien. Cijfers die verre van compleet zijn, zo staat standaard in de toelichting. Toch worden die cijfers massaal gebruikt om zo een beeld te kunnen geven van het verloop van de pandemie.

Cijfers van alle kanten

Het RIVM is niet de enige instantie die cijfers deelt over het aantal besmettingen, de hoeveelheid coronadoden en het aantal ziekenhuisopnames. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek doet een duit in het zakje. Net als huisartsen die inmiddels ook een eigen telling bijhouden. En in Brabant is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) ook een vaste waarde bij het naar buiten brengen van de dagelijkse cijfers.

Je kunt er aardig van in de war raken. Zeker als op dezelfde dag de aantallen niet met elkaar te rijmen zijn. Het RIVM meldde zaterdag dat er vrijdag in het hele land 100 nieuwe ziekenhuisopnames waren. Dat aantal ligt lager dan de 120 nieuwe opnames in Brabant die door het ROAZ voor diezelfde dag werden gemeld. Toch klopt het allebei.

Werkelijke getallen liggen hoger

De RIVM-cijfers lopen vaak achter omdat de informatie een hele route moet afleggen. De gegevens worden verzameld door de regionale GGD’s en vervolgens doorgegeven aan het instituut. “Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld”, verklaart het RIVM.

En, nog belangrijker: het RIVM meldt alleen het overlijden of het aantal opnames in het ziekenhuis van mensen bij wie het virus officieel is vastgesteld. “Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen hoger dan de aantallen die worden genoemd”, aldus het RIVM. Daarom ligt het daadwerkelijke aantal doden, zoals gemeld door het CBS, ook veel hoger dan het aantal doden uit de grafieken van het RIVM.

Verdachte en bevestigde patiënten

Dit laatste verklaart ook het op het eerste oog opmerkelijke verschil in de zaterdag gepubliceerde ziekenhuiscijfers. Bij het grootste deel van de 120 nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het virus namelijk nog niet officieel vastgesteld. Bij deze verdachte gevallen is sprake van verschijnselen die passen bij het coronavirus. Een officiële uitslag van de test is nog niet binnen. Het ROAZ telt de verdachte en bevestigde coronagevallen op; achteraf blijkt een groot deel ook daadwerkelijk het virus te hebben. De statistieken worden achteraf niet aangepast, waardoor de verhouding bevestigd-verdacht ook achteraf scheef blijft.

Het verschil zit hem dus in de manier van registreren. Beide cijfers kloppen. Maar het Brabantse cijfer zegt wel veel over de druk op de ziekenhuiszorg in onze provincie. Want officieel corona of nog niet: ze worden allemaal behandeld als coronapatiënt. Op speciale afdelingen door personeel dat alle bekende voorzorgsmaatregelen neemt. En dat maakt dat de situatie in de Brabantse ziekenhuizen nog altijd zorgelijk blijft.

