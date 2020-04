Forse toename van aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen: 'Dit baart ons zorgen'

De behandeling van coronapatienten in Het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: ANP).

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe COVID19-patiënten in het ziekenhuis terecht. Bijna dertig meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Vrijdag mochten 106 mensen het ziekenhuis verlaten, blijkt uit de statistieken. Ook dat aantal ligt hoger dan een dag ervoor. Het totaal aantal coronapatiënten op alle afdelingen van de ziekenhuizen laat door het hogere aantal nieuwe opnames een lichte stijging zien. Er liggen nu ruim 380 mensen die besmet zijn met het virus in de Brabantse ziekenhuizen.

'Ongemeen hard getroffen'

"Deze stijging van het aantal nieuwe opnames is opvallend en geeft aan dat Brabant ongemeen hard is getroffen door het coronavirus", zegt een ROAZ-woordvoerder. "Je ziet dat het aantal nieuwe patiënten hoog blijft en soms ook echt piekt." Een exacte verklaring is er op dit moment nog niet. "We zien wel dat deze mensen binnenkomen, maar we hebben geen signalen wat daar dan direct de oorzaak van is." In bijna alle ziekenhuizen in Brabant is een toename aan nieuwe patiënten te zien, aldus het ROAZ.

Bij een deel van de nieuw opgenomen patiënten is nog niet 100 procent zeker of ze het coronavirus hebben, omdat er nog wordt gewacht op de uitslag van de test. "Het baart ons in ieder geval zorgen, want een deel van deze patiënten komt straks ook weer op de intensive care terecht, waardoor daar de druk dan opnieuw toeneemt."

Afgelopen dagen liet het ROAZ al weten dat het aantal nieuwe coronapatiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt te hoog blijft. Dat ligt nu gemiddeld op 70 tot 80 per dag. “Dat betekent dat we veel langer veel energie aan coronazorg moeten besteden. En dat we het opstarten van niet-coronazorg moeten uitstellen. Het stuwmeer aan andere patiënten blijft te groot. Dat is zorgelijk”, zei ROAZ-voorzitter Bart Berden daar eerder deze week over.

Lichte daling op ic's zet door

Op de intensive cares zet de dalende lijn van afgelopen twee weken wel verder door. Daar is opnieuw een lichte daling te zien tot 94 patiënten. Donderdag daalde het aantal mensen met corona op de ic’s voor het eerst sinds 24 maart tot onder de 100.

In de afgelopen 24 uur zijn in de ziekenhuizen in Brabant zes mensen aan het gevolg van een coronabesmetting overleden.

LEES OOK:

Het leven na de intensive care is zwaar: 'Hersteltraject na COVID-19 kan zeker een half jaar duren'

Minder dan 400 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, laagste aantal in een maand

'Nog te veel nieuwe coronapatienten, aantal nieuwe patiënten blijft hangen op 70 tot 80 per dag'