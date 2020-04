Minder dan 400 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, laagste aantal in een maand

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is voor het eerst sinds een maand gedaald tot ruim onder de 400. In totaal zijn nu 377 mensen opgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie publiceert.

De afgelopen dagen stagneerde de daling van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen juist en dus is deze daling 'gunstig', volgens een ROAZ-woordvoerder. Al benadrukt hij dat met name de instroom van mensen te hoog blijft. Dat aantal lag donderdag op 93, van wie weliswaar 75 mensen 'coronaverdacht' zijn. Daar tegenover staan 83 mensen die de ziekenhuizen mochten verlaten.

Voorzitter Bart Berden van het ROAZ zei donderdag dat hij hoopte op een scherpere afname. "Maar het aantal nieuwe patiënten blijft hangen op 70 tot 80 per dag. Als we die lijn doortrekken op de curve, dan krijgen we tot in juni elke dag nieuwe patiënten.”

Minder dan 100 ic-patiënten

Ook op de intensive care daalt de bezetting van coronapatiënten licht, tot 98 op donderdag. Voor het eerst sinds 24 maart ligt dat aantal daarmee onder de 100. Normaal gesproken tellen Brabantse ziekenhuizen 120 plekken op de intensive care, maar door de coronacrisis is dat aantal opgeschaald tot 240. Op het hoogtepunt lagen bijna 190 coronapatiënten op deze afdelingen. Daarnaast moesten ongeveer 200 coronapatiënten die op de intensive care lagen worden overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant.

Daar waar woensdag drie coronapatiënten in de ziekenhuizen overleden, is dat aantal met zestien een dag later veel hoger.

Stuwmeer aan patiënten

Dat de afname van aantallen coronapatiënten trager verloopt dan verwacht, heeft veel gevolgen voor allerlei facetten van de zorg, zegt Berden, die ook bestuurder is van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. “Dat betekent dat we veel langer veel energie aan coronapatiënten moeten besteden. En dat we het opstarten van niet-coronazorg moeten uitstellen. Het stuwmeer aan andere patiënten blijft te groot. Dat is zorgelijk.”

Zware wissel

Ook blijft de druk op de zorg zo onverminderd groot. “We zien dat we een zware wissel trekken op onze medewerkers. We proberen ze zo goed mogelijk te begeleiden, want ze moeten er staan. We hebben niet zo heel veel anderen die we kunnen inzetten.”

Om die reden sluit Berden zich vanuit het medische veld aan bij de oproep van premier Rutte aan alle Nederlanders: 'Hou vol!' "Het voorkomt dat we de aantallen weer zien toenemen, door een versoepeling van de maatregelen. En dat is écht wat we willen vermijden."

