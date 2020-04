LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Veel kappers knippen illegaal door'

Het nieuwe coronavirus overleeft minder lang op oppervlaktes zoals deurklinken wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, hitte en vochtigheid. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse overheid. Onderzoekers van het Amsterdam UMC bekijken of moedermelk effectief kan zijn in de strijd tegen het virus. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De voornaamste feiten op een rij:

Drie coronapatiënten zijn op woensdag overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 12 maart.

Het officiële dodental in Nederland door het coronavirus is tot donderdagmiddag met 123 gestegen tot 4177. Er liggen 1008 coronapatiënten op de intensive care, dat zijn er 42 minder dan woensdag.

Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

De meeste coronamaatregelen worden tot 20 mei verlengd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.



08.45

Het is volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock nog te vroeg om de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen. Volgens hem zit het land nu op de piek van de epidemie.

08.30

Veel kappers knippen illegaal toch het haar van klanten. Volgens RTL Nieuws is het momenteel big business. RTL Nieuws sprak meerdere kappers, die ondanks het verbod op hun werkzaamheden tot in ieder geval 20 mei toch klanten blijven knippen. Ze bieden hun diensten aan op Facebook of Marktplaats, maar worden vaak ook gewoon zelf gebeld door klanten.

08.11

Vanwege de coronacrisis worden er de laatste tijd meer woningen te koop gezet. Dat merkt vastgoedadviseur Dynamis. Vanwege de toegenomen onzekerheid vervroegen woningbezitters de geplande verkoop van hun woning. Kopers lijken zich daarentegen nog weinig aan te trekken van de veranderde omstandigheden.

08.00

Tot 1 september geen enkel festival of feest. Dat komt hard aan in de muziekwereld. Ook bij alle artiesten in Brabant.

LEES: Coronavirus is ook harde klap voor Nederlandstalige artiesten, Ferry de Lits vertelt zijn verhaal

07.10

De organisatorische tweedeling in de gezondheidszorg tussen cure en care, genezen en verzorgen, heeft ertoe bijgedragen dat verpleeghuizen en thuiszorg te lang een blinde vlek zijn geweest in de coronacrisis. Dat stelt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. We hadden de schotten tussen cure en care allang moeten opheffen", zegt Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in De Telegraaf.

Deze crisis heeft volgens haar nog duidelijker gemaakt dat het zo niet werkt. "Er is één samenleving. Mensen zijn mensen. Zij komen overal, en het coronavirus helemaal."

06.00

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en dus ook zelf meer risico lopen op de intensive care te belanden, arbeidsongeschikt te raken of zelfs te overlijden. Het geld is niet alleen voor de zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.

05.25

Nederlandse ziekenhuizen gaan verschillend om met persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel. Ondanks de schaarste en de stijgende vraag naar hoogwaardige mondmaskers in de sector, kiezen ziekenhuizen voor meer bescherming dan de landelijke norm voorschrijft. Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

05.10

Het nieuwe coronavirus overleeft minder lang op oppervlaktes als deurklinken wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, hitte en vochtigheid. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse overheid.

04.59

Onderzoekers van het Amsterdam UMC bekijken of moedermelk effectief kan zijn in de strijd tegen het coronavirus. Mogelijk hebben jonge moeders die genezen zijn antistoffen in hun moedermelk. Dat is te lezen in het AD.

03.30

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besluit na overleg met alle profclubs en vertegenwoordigers van spelers en trainers hoe de eredivisie en eerste divisie - die half maart werden stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus - dit seizoen worden afgesloten.

03.30

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceren vrijdag rond het middaguur opnieuw hoeveel mensen zijn overleden in de afgelopen week. Deze cijfers brengen beter in beeld hoeveel mensen zijn overleden aan het coronavirus.

02.10

Een app die helpt te bepalen of je vandaag met de bus of trein mag, of niet. Over zo'n reserveringssysteem wordt serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov. Dat zeggen betrokkenen rond een ambtelijke werkgroep die met ov-bedrijven nadenkt over mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving tegen NRC.

23.50

Kinderen halve dagen naar de basisschool laten gaan is geen goed idee. Dat zeggen drie organisaties voor buitenschoolse kinderopvang, waaronder BOinK. Ze betogen dat scholen die kiezen voor halve dagen de kinderopvang en werkende ouders in de problemen brengen. "Het gevolg van deze keus is dat midden op dag de ene helft van de kinderen door hun ouders moet worden opgehaald en de andere helft moet worden gebracht. Dit soort onnodige massale verplaatsingen van een deel van de 1,2 miljoen kinderen en hun ouders is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden", zeggen zij.