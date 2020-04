Scholen komen met eigen extra maatregelen als ze op 11 mei weer opengaan

Over 2,5 week gaan alle basisscholen weer open. Veel schoolbesturen staan te trappelen. Sommige scholen in de regio waar corona het hardst toesloeg, blijven terughoudend en bedenken zelfs aanvullende voorwaarden: "Wij zijn voorzichtiger dan de rest, we zitten hier midden in de brandhaard."

Omroep Brabant vroeg de besturen van 207 basisscholen in de provincie hoe ze aankijken tegen de heropening van de scholen, waartoe het kabinet eerder besloot. Een ruime meerderheid (85 procent) is erg blij met de beslissing, maar bij enkele besturen is er ook twijfel of dit wel een goed idee is. Sommige hebben zelfs een eigen definitie van 'risicogroepen' gemaakt uit voorzichtigheid: "Zwangere vrouwen hoeven bij ons niet voor de klas."

Geen extra leerstof

"Thuisonderwijs is mooi, maar fysiek contact is ook heel erg belangrijk", zegt Wim Klaassen van Eenbes (26 scholen in de regio Eindhoven). Hij benadrukt dat contact zonder gebruik te maken van de computer heel belangrijk is voor kinderen: "We zijn er om te verbinden."

Schoolbesturen geven ook aan dat ze niet meteen volle bak aan de slag gaan. "We gaan geen extra leerstof geven, het is sowieso de vraag of kinderen dit nu zouden aankunnen nu ze zo vol zitten met allerlei emoties", schrijft OBSH (zeven scholen in de regio Helmond) in een brief aan alle ouders.

Stichting Het Nut (drie scholen in de regio Geldrop) verstuurde ook zo'n brief: "De kinderen hebben veel meegemaakt en daar moeten we aandacht voor hebben. Pas daarna komen we toe aan leren."

'1,5 meter zal natuurlijk niet lukken'

Meerdere scholen weten al wat voor extra maatregelen ze gaan nemen om weer open te kunnen. "Ouders zetten kinderen af bij het hek. Vanaf het hek zorgen we voor een route naar het betreffende lokaal", legt Ton Lenting van De Stroming (tien scholen in het Land van Heusden en Altena) uit. Ook voor de leraren veranderen er dingen. Wim Klaassen van Eenbes: "Geen teamkamer-onderonsjes meer, dat zal best lastig zijn."

Andere veelgehoorde maatregelen zijn: vaker schoonmaken, geen traktaties meer bij verjaardagen, enzovoort. Al is nu al duidelijk dat sommige dingen niet haalbaar zijn. Ton Lenting van De Stroming: "De leerkracht zal 1,5 meter afstand houden tot de kinderen. Al zal dat in de groepen 1 en 2 waarschijnlijk niet lukken."

Extra voorzichtig

Archel Kerkhof van Filios (veertien scholen in de regio Oss) merkt veel enthousiasme bij de schoolbesturen. "Zelf zijn we wat voorzichtiger. Dat is ook logisch want we hebben ook scholen in Bernheze, midden in de brandhaard."

Waar sommige groepen zoals zwangere vrouwen volgens het kabinet geen risicogroep zijn, ziet Kerkhof dat anders. Ze hoeven niet voor de klas, en van ouders die angstig zijn door wat ze in hun omgeving meegemaakt hebben snapt hij dat ze hun kinderen thuis willen houden: "Voor hen blijven we gewoon onderwijs op afstand geven." Het Ministerie van Onderwijs laat weten dat scholen deze vrijheid hebben.

Een gevolg van deze voorzichtigheid zou kunnen zijn dat de bezetting niet rond komt. Kerkhof: "Het is maar de vraag of we elke dag geregeld krijgen dat de leerkracht voor de klas staat." Hij is niet de enige met reserves. Jos de Mönnink van Veldvest (zeventien scholen in de regio Veldhoven) had persoonlijk de scholen nog helemaal niet geopend: "Ik had het Nederlandse onderzoek naar de besmetting van kinderen even afgewacht", zo laat hij weten.

Popelen

Verder laten de meeste scholen weten hele dagen les te gaan geven en geen halve. Dat is ook wat onderwijsminister Slob graag wil. Wim Klaassen van Eenbes legt de lat nog iets hoger: hij wil kinderen uit één gezin zoveel mogelijk op dezelfde dagen naar school laten komen.

Bij Basisschool Talenrijk in Helmond hebben ze er in ieder geval zin in: "Wij staan te popelen om te beginnen met school. Daarom een leuk bericht voor kinderen die er langs fietsen!" Ze stuurde Omroep Brabant bovenstaande foto.