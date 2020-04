Drie coronadoden op woensdag in de Brabantse ziekenhuizen, laagste aantal sinds 12 maart

Drie coronapatiënten zijn op woensdag overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 12 maart. Verder lijkt de positieve trend van sterk dalende aantallen coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen deze week te stagneren. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant. "Dit is niet de daling waar we op hoopten", aldus een woordvoerder.

Sinds afgelopen zaterdag is het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen ongeveer gelijk gebleven op iets meer dan 400. Daarmee is de snelheid uit de rappe afname. Eenzelfde beeld is zichtbaar op de intensive cares. Lagen er vrijdag rond de 110 ernstig zieke mensen met corona op deze afdelingen, deze woensdag zijn er dat iets meer dan 100.

Niet snel genoeg

"Voor ons gevoel gaat het niet snel genoeg", stelt de ROAZ-voorlichter. "Het blijft dus van belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en op die manier nieuwe besmettingen worden voorkomen."

Een verklaring voor de stagnatie is mogelijk te vinden in het aantal coronapatiënten dat zich dagelijks bij de Brabantse ziekenhuizen meldt. Weliswaar neemt dat aantal ook af, maar het toch gaat dagelijks nog steeds om vele tientallen nieuw opgenomen coronapatiënten. Dat aantal lag gisteren op 75, tegenover 80 mensen die de ziekenhuizen mochten verlaten. "Het gaat te langzaam", concludeert de woordvoerder van het ROAZ opnieuw.

Consequenties

Dat de snelheid uit de daling is, heeft ook gevolgen voor het herstarten van de reguliere zorg. Daar zijn de Brabantse ziekenhuizen deze week langzaamaan mee begonnen. Om hier meer stappen in te zetten, moet het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sneller dalen. Pas dan kunnen meer faciliteiten en zorgmedewerkers worden vrijgemaakt, die zich met de reguliere zorg bezighouden.

