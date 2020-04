Man in voet geschoten in Den Bosch

Bij een schietpartij aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch is zondagavond een man uit die stad in zijn voet geschoten. Het slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond. Hij is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De schietpartij vond rond zeven uur plaats.

Een woordvoerder van de politie laat maandag weten dat er nog veel onduidelijk is. Zo kan ze niet zeggen hoe vaak er geschoten is en hoeveel betrokkenen er waren bij de schietpartij. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, is de politie begonnen met een buurtonderzoek. Het sporenonderzoek aan de Admiraliteitslaan werd in de nacht van zondag op maandag afgerond.

Camerabeelden worden bekeken en getuigen worden gehoord, laat de politie maandag weten. Zo hoopt ze meer te weten te komen over de achtergrond van de zaak.