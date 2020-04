Martin van Geel ongelofelijk trots als hij kijkt naar feestende Willem II-fans: 'Mooie beloning'

Bij de presentatie van Van Geel aan het begin van het seizoen werd er al gewezen naar de laatste periode van de voormalig voetballer in Tilburg. Willem II haalde in die periode, met Van Geel als technisch directeur, de Champions League. Of zoiets weer mogelijk was? Hij had duidelijke ambities. Maar dat hij een jaar later een Europees ticket echt al in handen heeft, had hij niet kunnen dromen.

"We zijn beloond met een vijfde plek. We spelen een fantastisch seizoen, zeker als je het relateert aan ons budget", zegt de in Goirle geboren Willem II-man. "Daarom ook enorm veel complimenten naar Joris Mathijssen en zijn staf, Adrie Koster en de spelersgroep. Iedereen heeft als team gefunctioneerd.”

'Niet snel bang'

Dit seizoen hoorde je iedere wedstrijd meerdere keren de zin 'niet de beste, maar wel de gekste en we zijn voor niemand bang' van de tribunes komen. Zo kijkt de club ook naar eventuele rechtszaken die aangespannen worden tegen het door de KNVB genomen besluit. FC Utrecht is het er niet mee eens, die club wil het Europese ticket van Willem II hebben.

"Wij zijn niet zo snel bang. We kijken naar de feiten en wat we hoopten is uitgekomen", zegt Van Geel. "In Utrecht gaan ze proberen hun recht te halen. Dat is aan hun, daar heb ik geen mening over. Wij vinden dat wij recht hebben op die vijfde plek, wij staan daar terecht. Als je naar de richtlijnen kijkt heeft de KNVB daar naar gehandeld en worden wij beloond.”

Toeterende fans

Die definitieve vijfde plek en het daarbij behorende ticket voor de voorronde van de Europa League werden vrijdagavond goed gevierd in Tilburg. Fans reden met vlaggen en luid toeterende door de Tilburgse staten. Van Geel keek er met een glimlach naar. "Ongelofelijk trots. Het ludieke, met auto’s over de heuvel. De vlaggen, toeterend. Geweldig."

