'Wij spelen volgend seizoen eredivisie', RKC maakt zich geen zorgen om mogelijke rechtszaken

"Maar het bestuur betaald voetbal heeft een besluit genomen en dat is in dit geval in ons voordeel uitgepakt", zegt Van Mosselveld. "Dus, ik weet 100% zeker dat wij komend seizoen in de eredivisie spelen."

Het was een hectische dag, afgelopen vrijdag. Ook een spannende dag, vooral voor RKC-directeur Van Mosselveld. "Maar eigenlijk begon dat op donderdagavond al wel. De spanning was op het eind van de vrijdagmiddag wel heel hoog." Toch werden alle spanningen uiteindelijk omgezet in gepaste vreugde, want de KNVB besloot dus dat RKC ook komend seizoen in de eredivisie actief is. Maar dat kwam de bond, en indirect ook RKC op veel commentaar te staan. "Maar ik kan er niks aan doen dat de KNVB voor dit besluit heeft gekozen", wil Van Mosselveld nog eens duidelijk maken.

Raadpleging

Wat de directeur van RKC nog meer duidelijk wil maken, is dat er vrijdag geen stemming is geweest, maar een raadpleging. "Ik lees en hoor verschillende verhalen over een stemming, maar het is wel degelijk een raadpleging. En het is een groot verschil. Want bij een raadpleging werkt het zo: als iedereen 'A' roept, kan er uiteindelijk nog voor 'B' gekozen worden. Wellicht is dat toen al verkeerd gecommuniceerd, maar zo is het wel."

Van Mosselveld kan ook weinig met criticasters die zeggen dat RKC de achterstand van elf punten nooit meer had kunnen inhalen. "Wij weten als geen ander dat onze positie verre van rooskleurig was. Maar je bent pas gedegradeerd als je de achterstand niet meer kan inhalen. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren van vorig jaar, waarin we in de blessuretijd achter stonden en toch nog wonnen", doelt Van Mosselveld op de krankzinnige promotiewedstrijd met Go Ahead van afgelopen seizoen. "Dus er zijn ook wel eens gekkere dingen gebeurd."

Geen verdeeldheid

Maar door het besluit is de KNVB de kop van jut en SC Cambuur en De Graafschap dreigen nog steeds wel met mogelijke stappen naar de rechter, maar Van Mosselveld waakt voor verdeeldheid tussen de betaald voetbalclubs. "We moeten als betaald voetbal vooral bij elkaar blijven in deze zware tijden. En het heeft volgens mij niet zo heel veel zin om elkaar zaken te gaan verwijten."

Geruchtencircuit

Hier in Nederland raakt men niet uitgepraat over de beslissingen van de KNVB, maar ook in Duitsland werd de handhaving van RKC benoemd met een opmerkelijk nieuwsfeit. Zo bracht de Duitse krant BILD maandag naar buiten dat RKC, door de handhaving in de eredivisie, 'een bedrag met zes nullen' moest gaan betalen aan Hannover 96, omdat ze Emil Hansson in de winter hadden gehuurd. Maar Van Mosselveld is duidelijk over dat nieuws: "Klinkklare onzin."