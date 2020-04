Vervroegd verbod op nertsenfokkerijen? 'Corona-uitbraak is een grote schok'

"Een grote schok", noemt Erwin Vermeulen van Animal Rights de uitbraak van het virus bij de nertsenfokkerijen. "Het is sowieso uniek dat de ziekte overgebracht wordt van mens op dier. De besmette dieren zijn heel erg ziek. Ze hebben maag- en darmproblemen en ademhalingsproblemen, dat is verschrikkelijk voor de dieren."

Ook de twee getroffen nertsenhouders zijn volgens Jeannette van de Ven van ZLTO erg geschrokken. "Dat gaat natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Je wil een bedrijf runnen om de kost te verdienen, niet om een ziekte te verspreiden."

Dat nertsen en fretten vatbaar zijn voor corona was al bekend. Zo worden fretten al gebruikt in corona-onderzoeken, daar staat Animal Rights niet achter. “We zijn principieel tegen dierproeven. Ik vind dat we te laks zijn geweest, we wisten dat deze dieren er vatbaar voor zijn. En het is ook misgegaan."

Erwin Vermuelen van Animal Rights wil versnelde afbouw van nertsenfokkerijen.

Verbod per 2024

Als het aan Vermeulen ligt dan wordt het houden van nertsen versneld afgebouwd. “Deze bedrijfstak is al verboden per 2024. We hopen dat dit een aanleiding is om dat te versnellen en daardoor ook een gezondheidsrisico uit te schakelen. Dat is beter voor mens en dier." In heel Nederland zijn nog 128 nertsenfokkerijen, waarvan zo'n 58 in Brabant en Noord-Limburg.

Vermeulen vreest al langer voor het welzijn van de dieren. "Vanwege de afbouw wordt er niet meer geïnvesteerd in de bedrijven. Bovendien wordt er verlies geleden. De pelzen brengen niet veel meer op. In het verleden zijn er mensen miljonair geworden, maar voor veel fokkers is het ploeteren."

Van de Ven legt uit dat per direct stoppen niet zomaar kan. "Voor een groot deel van de houders is dit hun levenswerk. Daar stop je niet heel makkelijk mee, je heb tijd nodig om daar naartoe te groeien."

Jeannette van de Ven van ZLTO legt uit waarom nertsenfokkerijen niet zomaar kunnen stoppen.

Rug tegen de muur

Dat die overstap zo lastig is, is hetgeen waar beide partijen zich in kunnen vinden. De mogelijkheden om iets anders met het bedrijf te gaan doen zijn beperkt. Fokkerijen die stoppen krijgen geen vergoeding en mogen ook niet zomaar andere dieren gaan houden.

Vermeulen hoopt dat minister Schouten snel ingrijpt. "Het is onnodig om extra risico te lopen. Dit aantal bedrijven is gemakkelijk uit te kopen en kan dus snel verdwijnen." Van de Ven sluit zich er bij aan dat overheidssteun essentieel is voor de fokkers. "Ik denk dat de overheid kan helpen met financiële ondersteuning en het herbestemmen van de bedrijven. Dat is nu niet het gevallen, ze moeten van 0 beginnen."

LEES OOK: Corona-nertsen in zelfde gebied als varkenspest en Q-koorts: 'Dit is wel heel toevallig'