Corona-nertsen in zelfde gebied als varkenspest en Q-koorts: 'Dit is wel heel toevallig'

Zondag werd bekend dat bij verschillende nertsen van fokkers in Beek en Donk en Milheeze het coronavirus is vastgesteld. De omgeving van de nertsenbedrijven is uit voorzorg afgesloten. Het RIVM uit adviseert om in een straal van circa vierhonderd meter rond de besmette nertsenbedrijven voorlopig niet te fietsen of te wandelen. Er worden onder meer lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving.

Verschillende partijen riepen eerder op om onderzoek te doen naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. onder meer GGD's en het RIVM gaven aan een dergelijk onderzoek te willen doen.

'Medewerkers moeten oppassen'

"De kans op besmetting door het coronavirus is groter van mens op mens dan van dier op mens", duidt Van de Sande. Hij waarschuwt wel om voorzichtig te zijn. "Zeker de mensen die werken in de nertsenhouderij moeten goed oppassen. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat de hoeveelheid besmet materiaal waarmee je in contact komt, de ernst van de ziekteverschijnselen bepaalt."

Dodelijk

Wat nu met de dieren moet gebeuren weet Van de Sande niet. "Dat hangt vooral af van hoe dodelijk corona voor de dieren is. Dat is nog niet bekend. Als de overlevingskans groot is dan is het apart zetten van de nertsen voldoende. "

Als nertsen gemakkelijk overlijden na een besmetting 'zullen ze afgevoerd moeten worden', omschrijft Van de Sande. Het was bekend dat nertsen gevoelig zijn voor COVID-19. "Alleen is dat in Nederland nog niet eerder vastgesteld." Ook van alle katachtigen is bekend dat ze besmet kunnen raken.

LEES OOK:

Aanzwellende roep om onderzoek naar verband tussen corona en luchtkwaliteit in regio Uden

Aantal coronadoden kan te maken hebben met slechte luchtkwaliteit: RIVM wil meedoen aan onderzoek