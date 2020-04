Aantal coronadoden kan te maken hebben met slechte luchtkwaliteit: RIVM wil meedoen aan onderzoek

Het RIVM bekijkt of het op korte termijn mee kan doen aan een internationaal onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door corona. Dat maakte Zembla vrijdag bekend. Dat er mogelijk een verband is, blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard.

Onderzoekers van Harvard constateerden dat een minimale verhoging van fijnstof in de lucht in de jaren voorafgaand aan de pandemie, nu zorgt voor vijftien procent meer sterfgevallen door corona. Die conclusie trokken ze op basis van een brede data-analyse, waarbij ze per county (een soort provincie) gegevens over de luchtkwaliteit vergeleken met het aantal coronasterfgevallen, meldt Zembla.

Brabant hard geraakt voor virusuitbraak

In Nederland riepen Brabantse politici donderdag op tot onderzoek naar het verband tussen luchtverontreiniging en coronasterfte. Brabant is hard geraakt door de virusuitbraak, en staat bekend om de relatief slechte luchtkwaliteit doorverkeer en veehouderij.

LEES OOK: Waarom juist in Noordoost-Brabant zoveel coronagevallen? Politieke partijen willen onderzoek

“Het verband tussen die twee factoren wordt steeds waarschijnlijker,” zegt longarts Hans In ’t Veen. Als longarts was hij namens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten betrokken bij het nationale Schone Lucht Akkoord, en hij roept nu op tot meer onderzoek in Nederland.

“Allereerst wil je weten of er in Nederland ook zo’n verband is vast te stellen. Het RIVM zou hier aandacht aan moeten besteden, nu of straks.”

Ook flinke klappen tijdens Q-koortsepidemie

De Brabantse chirurg Ignas van Bebber viel eerder al op dat de zwaarst getroffen gebieden in Oost-Brabant in 2009 ook flinke klappen kreeg tijdens de Q-koortsepidemie.



In reactie op vragen van Zembla laat het RIVM weten dat het 'wenselijk' is om 'dergelijk onderzoek in verschillende landen en continenten uit te voeren'. Het RIVM bekijkt of er op korte termijn twee onderzoeken kunnen worden opgestart: één naar de invloed van het weer/klimaat op het begin, de ernst en het verloop van de COVID-19-uitbraak, en één naar de bijdrage van luchtverontreiniging aan de ernst van de COVID-19-uitbraak.

Het RIVM maakt deel uit van het MCC Collaborative Research Network, een netwerk met onderzoekers uit meer dan veertig landen, verspreid over de hele wereld.

'Dat luchtkwaliteit oorzaak is, is plausibel'

Epidemioloog Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht en het UMCU: “Op basis van het onderzoek aan Harvard kunnen we nog niet zeggen of luchtkwaliteit zelf de oorzaak is. Maar het is wel plausibel. Luchtkwaliteit in het algemeen is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Het heeft effect op hogere sterfte, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. De oproep voor Nederlands onderzoek, eventueel in samenwerking met andere landen, lijkt me dus een goed idee.”

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.