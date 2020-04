Corona een straf van God? Brievenrubriek verdeelt lezers van weekblad Altena Nieuws

“Wat is nog vrijheid van meningsuiting en waar begint het kwetsen?” Hoofdredacteur Liesbeth Bliek van het huis-aan-huisblad Altena Nieuws, staat wekelijks voor een dilemma. In de brievenrubriek van het 136 jaar oude weekblad vallen lezers elkaar aan, feller dan ooit, over de oorzaak van de coronapandemie. Hoofdrolspeler is de 81-jarige Arie Willem Verhoeven uit Sleeuwijk: “Ik waarschuw uit liefde.”

Verhoeven houdt de lezers bijna wekelijks voor, dat de huidige coronapandemie beschreven staat in de Bijbel (Lucas 21.11) en dat mensen zich moeten bekeren om erger te voorkomen. “Dat ik woede en weerstand oproep, doet me niets”, zegt hij.

De Sleeuwijker laat al jaren van zich horen in de rubriek Uw Mening, maar de laatste weken is de toon van zijn brieven verscherpt. Kort en bondig is zijn boodschap dat God ons straft met de coronacrisis omdat we ons van Hem afkeren. Redding is er alleen nog voor mensen die tot inkeer komen.

Het enige wat ik over me heen krijg zijn boze reacties van lezers.

“Ik ben geen onruststoker”, zegt Verhoeven. “Via de ingezonden brieven waarschuw ik voor wat komen gaat. Duizenden mensen in het Land van Heusden en Altena zijn blij met mijn waarschuwingen en de boodschap om nu nog tot inkeer te komen.”

De hoofdredacteur denkt daar toch iets anders over. “Het enige wat ik over me heen krijg zijn boze reacties van lezers, maar ik vind het ook enorm lastig om iemand de mond te snoeren. Het is een terugkerend dilemma. Daarnaast plaatsen we echt niet alles wat hij schrijft. Wat we wel publiceren is door ons al fors ingekort.”

Ik bid tot God dat ik het niet krijg, zodat ik zijn evangelie nog kan verspreiden.

“Ik roep de redactie van het Altena Nieuws op om de aanstootgevende epistels van de heer Verhoeven niet meer te plaatsen. Laat anders uw bezorger alstublieft mijn deur voorbijgaan”, is een nog milde reactie van een lezer in de brievenrubriek. Maar Verhoeven krijgt ook bijval: “De Here God stuurt één onzichtbaar coronavirusje en de wereld ligt plat en is in angst en paniek. Beste mensen, keer om en verzoen u met God.”

“Bang ben ik niet voor het coronavirus”, vertelt Verhoeven. “Ik bid tot God dat ik het niet krijg, zodat ik zijn evangelie nog kan verspreiden.” Hoewel hoofdredacteur Bliek in de brievenrubriek heeft laten weten dat de ‘discussie gesloten is’, gaan de voor en tegenstanders gewoon door. “Ik kan besluiten om niets meer te plaatsen, maar het is ook heel uniek dat mensen in deze moderne tijd nog de moeite nemen om in een lokale krant uitgebreid hun mening te geven”, aldus Bliek.

Al die niet geloven verklaren mij voor gek.

Verhoeven weet dat hij onder een vergrootglas ligt met zijn schrijverij. “Ik denk dat het erg moeilijk gaat worden om nog iets geplaatst te krijgen. Die roomse mevrouw wil eigenlijk niets met mij te maken hebben.” “Ik, rooms? Hoe komt hij daar nou weer bij?”, is de lachende reactie van hoofdredacteur Liesbeth Bliek.

“Al die niet geloven verklaren mij voor gek”, weet Verhoeven. “Dan zeg ik: 'Wacht jij maar, je komt er nog wel achter'.” Dat ‘erachter komen’, zou volgens Verhoeven wel eens kunnen gebeuren op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei. “Als we op die dag herdenken dat Jezus is opgevaren naar God, heb ik het gevoel dat alle gelovigen met hem meegaan. De achterblijvers op aarde wacht niet veel goeds.”

Op de vraag of Verhoeven voor dit soort uitlatingen tegen zichzelf in bescherming genomen moet reageert hij rustig en rationeel. “Nee hoor”, zegt hij. “Ik weet heel goed wat ik zeg. Ik ben niet gek, ik waarschuw uit liefde. Tot inkeer komen is nu nog de enige redding.”