Zeker 28.000 zelfstandige ondernemers in Brabant in de knel door coronacrisis

De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) werd halverwege maart aangekondigd als maatregel om zelfstandigen te steunen tijdens de coronacrisis. Zelfstandigen die hun opdrachten zien teruglopen kunnen hun inkomen drie maanden lang aangevuld krijgen tot het sociaal minimum. Dat bedrag hoeft niet terugbetaald te worden, de gemeenten regelen de uitkering.

Eerste betalingen al gedaan

Veel gemeenten laten aan Omroep Brabant weten dat ze al begonnen zijn met het uitkeren van voorschotten aan zelfstandigen die in de knel zijn gekomen. Waar dat nog niet gebeurd is gaat dat de komende dagen gebeuren.

In totaal zijn er 27.916 aanvragen gedaan. Dat aantal zal in werkelijkheid nog hoger zijn, want de gemeenten Bergen op Zoom, Son en Breugel en Vught konden geen cijfers met Omroep Brabant delen.

Bekijk op dit kaartje hoeveel aanvragen er in jouw gemeente zijn gedaan. De donker gekleurde vlakken tellen het meeste aanvragen, afgezet tegen het aantal inwoners.

De cijfers staan in schril contrast met het aantal aanvragen dat gemeenten normaal te verwerken krijgen van zelfstandigen. Zo melden zich in Breda normaal 180 zelfstandigen per jaar die in de problemen zitten, voor de Tozo-regeling klopten er al 3503 bij de gemeente aan.

In Sint-Michielsgestel meldde zich voor de coronacrisis ongeveer 1 ondernemer per jaar, nu heeft de gemeente al 370 aanvragen te verwerken.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Verpleeghuizen slaken noodkreet: 'Elke keer spannend of we genoeg beschermingsmateriaal krijgen'

Corona of niet, het werk op de bouwplaats gaat gewoon door

Zo beheerst corona het leven van iedere Brabander: al honderden foto's ingestuurd

Steek met jouw video iemand een 'Hart onder de Riem'

Bekijk de video over de gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse economie: