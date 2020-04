Waarom juist in Noordoost-Brabant zoveel coronagevallen? Politieke partijen willen onderzoek

De partijen leggen in hun vragen een verband tussen de luchtkwaliteit en het coronavirus. Ze vragen of de luchtkwaliteit niet meer gemeten moet worden en of de provincie contact heeft met huisartsen in het gebied.

Slechte longen

De Brabantse chirurg Ignas van Bebber viel eerder al op dat de zwaarst getroffen gebieden in Oost-Brabant in 2009 ook flinke klappen kreeg tijdens de Q-koortsepidemie.

Van Bebber houdt zich al jaren bezig met de vraag of de vele intensieve veehouderijgebieden in het gebied slecht zijn voor de gezondheid van de Brabanders. Het fijnstof uit stallen en van autoverkeer veroorzaakt volgens hem slechte longen in delen van Oost-Brabant waardoor mensen mogelijk extra vatbaar zijn voor COVID-19.

RIVM-onderzoek

Het RIVM heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar de gezondheid in de omgeving van veehouderijen. Daar kwam toen uit naar voren dat in de directe omgeving van kippen- en geitenbedrijven iets vaker longontsteking voorkomt.

De vier partijen stellen de vragen nu, maar vinden dat onderzoek moet worden gedaan als de coronacrisis achter de rug is. Ze vragen de provincie om in Den Haag om geld te vragen voor dit onderzoek.

