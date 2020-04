Veel minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, aantal nieuwe opnames neemt verder af

De afgelopen 24 uur zijn zo’n 140 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Een dag eerder waren dat er ongeveer 145, het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis. Daar tegenover staan 130 ziekenhuisopnames van mensen die besmet zijn met het virus. Dat aantal neemt de laatste dagen af, blijkt uit de statistieken.

Het totaal aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is fors aan het dalen. Dat aantal ligt nu ruim onder de 700. Twee dagen geleden waren dat er nog bijna 800. Die daling komt vooral doordat veel mensen de reguliere corona-afdelingen verlaten.

Het aantal patiënten op de ic's in Brabant zakte woensdag naar onder de 180, het laagste aantal sinds 2 april. De cijfers van deze donderdag laten een stabilisering aan ic-patiënten zien. In de Brabantse ziekenhuizen zijn tussen de 190 en 210 bedden op de intensive care gereserveerd voor coronapatiënten.

Landelijke cijfers

Landelijk is ook sprake van een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames. Op de ic's was woensdag landelijk ook voor het eerst een daling te zien. Er lagen woensdag zestien mensen minder op de ic’s dan een dag eerder, in totaal 1408 patiënten.

Er zijn landelijk 2400 ic-bedden beschikbaar. Hiervan zijn er 500 voor niet-coronapatiënten.

Cijfers zijn hoopgevend

De cijfers zijn opnieuw hoopgevend. Het duidt namelijk op het begin van een dalende trend. "Dit beeld zet door", zegt een ROAZ-woordvoerder. "Maar voorzichtigheid blijft geboden. Er zijn toch nog altijd 130 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen." Het is dus nog zeker te vroeg om te juichen: het is nu afwachten of de daling verder doorzet. Ook blijven alle deskundigen benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich houdt aan de overheidsmaatregelen.

Vooral met het paasweekend voor de boeg is het van groot belang dat iedereen zich aan de voorschriften houdt, zoals voldoende afstand houden en zoveel mogelijk thuisblijven. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat het aantal besmettingen komende tijd weer gaat toenemen. En daarmee neemt ook de druk op de ziekenhuizen weer verder toe, zo is de waarschuwing.

Of er voor het komende paasweekend in Brabant nog extra maatregelen worden genomen, is overigens nog niet bekend. De drie Brabantse veiligheidsregio’s overleggen hier nog over.

