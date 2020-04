Aanzwellende roep om onderzoek naar verband tussen corona en luchtkwaliteit in regio Uden

Chirurg Ignes van Bebber uit Nuland kaartte het mogelijke verband tussen luchtkwaliteit en het coronavirus eind maart al aan bij Omroep Brabant. Volgens hem is de luchtkwaliteit rond Uden dè reden dat het gebied eerst hard getroffen werd door de Q-koorts, en nu de hardste klappen te verduren krijgt tijdens de coronacrisis: “Ik zou niet weten wat een andere oorzaak zou kunnen zijn. Je kunt het niet wegpoetsen.”

Roep om onderzoek

Niet veel later deden GroenLinks, D66, de SP en de Partij voor de Dieren een oproep in de Provinciale Staten. Ze willen dat de provincie onderzoek gaat doen naar het verband tussen de luchtkwaliteit in de regio Uden en het coronavirus.

Ook het RIVM wil volgens ZEMBLA graag meedoen aan een internationaal onderzoek, nadat eerder uit onderzoek van Harvard University bleek dat een hoge concentratie fijnstof in de lucht zorgde voor 15% meer coronadoden. Vorige week meldde burgemeester Pierre Bos van Boekel dat de GGD ook een onderzoek gaat doen: "Hier is al over gesproken met de GGD, de GGD gaat dat onderzoek doen, maar niet morgen."

De verdeling van kleine deeltjes fijnstof in 2017 (Bron: RIVM).

'Beter laat dan nooit'

Bert Brunninkhuis, voorzitter van de Q-koorts belangenvereniging Q-uestion, staat achter de steeds luider wordende roep om onderzoek, al vindt hij dat dit al veel eerder had moeten gebeuren. "Het uur U is al lang verstreken, maar beter laat dan nooit", zo laat hij aan Omroep Brabant weten. "Na de Q-koortsuitbraak tien jaar geleden en de corona-pandemie nu, zijn alle alarmbellen inmiddels al twee keer afgegaan." Hij ziet een verband tussen de luchtkwaliteit in de regio en de kwetsbaarheid voor corona, zeker bij mensen die eerdere met de Q-koortsbacterie zijn besmet.

Brunninkhuis vindt dat de gezondheid van mensen niet altijd voorop staat bij overheidsbeleid. "De politiek moet niet langer met de mond belijden en alleen maar roepen, dat gezondheid van de mensen voorop moet staan, maar daar nu ook echt naar gaan handelen. Dat geldt ook voor gemeenten, die bij het verlenen van vergunningen ook de gezondheid van de inwoners dient mee te wegen."