RKC begint als eerste eredivisieclub weer met trainen: in groepjes van twee, zonder publiek

RKC Waalwijk is de eerste eredivisieclub die weer begint met trainen. De ploeg van Fred Grim houdt zich daarbij aan de gestelde richtlijnen van het RIVM en zal dus onder meer 1,5 meter afstand bewaren tijdens de oefensessies. "En de training is besloten voor pers en publiek."

Sinds midden maart liggen de activiteiten in het betaalde voetbal stil. Premier Rutte besloot toen dat alle evenementen stil kwamen te liggen en sindsdien zijn er dus geen wedstrijden of trainingen meer geweest. En afgelopen week werd duidelijk dat er dit seizoen helemaal niet meer gevoetbald gaat worden in de eredivisie. En toch begint RKC vanaf woensdag al weer met trainen.

Weer voetballen

"We beginnen nu weer met trainen om te kijken hoe de spelers er fysiek voor staan. We kunnen dan weer meer meten en weten", laat RKC desgevraagd weten. "Maar ook om de mentale gesteldheid van de spelers weer op orde te brengen. Ze hebben natuurlijk weken niet gevoetbald, dus dan is het voor hen weer heerlijk om op voetbalschoenen op het veld te staan. Als voetballer wil je maar één ding: met de bal bezig zijn."

De trainingen zullen er natuurlijk anders uitzien dan gebruikelijk. De Waalwijkers houden zich naar eigen zeggen aan de gestelde regels van het RIVM. In totaal zullen vier voetballers tegelijk op het veld zijn, opgesplitst in twee groepjes van twee."De spelers zullen op 1,5 meter van elkaar trainen. De clubgebouwen blijven dicht en de training is besloten voor pers en publiek."

De Waalwijkers kregen afgelopen week goed nieuws te horen, want de KNVB besloot dat RKC en ADO Den Haag ondanks dat het seizoen voorbij is, volgend jaar opnieuw in de eredivisie actief zullen zijn.

