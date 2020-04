'Politiek in Gemert moet snel in actie komen na uitbraak coronavirus op nertsenhouderij'

“We zouden donderdag toch al gaan vergaderen. Dat zou nu goed uitkomen. Hoe we bij elkaar komen, is door de coronacrisis nog onduidelijk. Ik vind wel dat het bespreken van preventieve maatregelen als een urgent probleem op de agenda geplaatst moet worden. Dit is in het belang van de betrokken nertsenhouder en omwonenden”, vertelt Hoevenaars.

Alarmbellen gingen af

De besmetting met het virus, dat COVID-19 kan veroorzaken, werd afgelopen weekend bekend. Direct gingen bij Hoevenaars de alarmbellen af. Hij is niet alleen als raadslid, maar ook als gepensioneerd huisarts zeer begaan met deze materie. De gevolgen van de intensieve veehouderij, waar risico’s kunnen ontstaan voor mens en dier, houden hem al jaren bezig.

Wijzend op de vogelgriep, de Q-koorts en de varkenspest zegt Hoeveneraars dat er geen tijd te verliezen is. “We moeten pro-actief in beweging komen, nog voordat de data van de onderzoeken afkomen. Dat kan enkele weken duren, maar daar moet je niet op willen wachten. Samen met de landelijke politiek, de GGD en het ministerie van Landbouw moeten we met een gedegen plan komen.”

'Terecht maatregelen'

Dierenarts Haiko Koenen zal daar niet op tegen zijn. Hij is verbonden aan Dierenartsenpraktijk Pecon in Gemert en was de man die de verspreiding van het virus in Beek en Donk ‘ontdekte’. “Dat gebeurde vorige week; de besmetting in Milheeze was toen al gemeld bij het ministerie. In Beek en Donk constateerden we ziekteverschijnselen, die we niet direct thuis konden brengen. Ze wezen niet op griep of een andere ziekte. Diep in ons achterhoofd hielden we vervolgens rekening met het coronavirus. Toen dat uit testen was gebleken, kwamen het ministerie en de NVWA in actie."

"Terecht zijn daarop voorzorgsmaatregelen genomen op het bedrijf en voor een gebied met een straal van vierhonderd meter rondom de nertsenhouderij. Maar ook voor de hele sector. Er is immers direct een meldplicht afgekondigd.”

'Normaal gedrag'

Koenen wil (nog) niet spreken van een ramp, hij hoopt dat de gevolgen vooralsnog beperkt blijven tot de twee bedrijven. “Het is ook voor ons voor het eerst dat we hiermee te maken krijgen. De dieren worden niet zieker dan dat mensen ervan worden. De situatie in Milheeze ken ik niet, daar zijn een collega van mij en ik niet geweest. In Beek en Donk gaat het om enkele tientallen dieren die ziek of overleden zijn. De rest eet goed en vertoont een normaal gedrag, maar we blijven zorg houden.”

En anders wel de andere nertsenhouders. Een aantal heeft reeds contact opgenomen met Koenen. “Niet, omdat ze ook met zieke dieren te maken hebben, wel, omdat ze met vragen zitten. En die helpen we graag.” Al is het maar uit voorzorg.

