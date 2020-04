Vodafone activeert 5G-netwerk in deel van Brabant

Vodafone activeert dinsdagavond in een deel van Brabant het 5G-netwerk. Binnen een week kunnen Vodafone-klanten met 5G in hun abonnement en een geschikt toestel met de laatste software, gebruik maken van 5G.

Een woordvoerder van Vodafone kan dinsdag nog niet zeggen in welk deel van Brabant het netwerk wordt geactiveerd. Als de werkzaamheden woensdagmorgen zijn afgerond, is via de site van Vodafone te zien om welk gebied het gaat. In totaal wordt het netwerk in ruim de helft van Nederland geactiveerd.

Branden

De recente branden in zendmasten zijn voor Vodafone geen reden om af te zien van de werkzaamheden. “Integendeel”, zegt een woordvoerder. “We zijn hier al een aantal jaar mee bezig en willen dit nu voor onze klanten beschikbaar maken.”

In onze provincie werden onder meer in Nuenen, Oudenbosch, Tilburg, Liessel en Veldhoven zendmasten in brand gestoken. Er is kritiek op de komst van het 5G-netwerk omdat de vrijgekomen straling voor ernstige gezondheidsschade kan zorgen.

