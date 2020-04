Rutte roept op om te stoppen met zendmasten in brand steken: 'Het is ongelofelijk stupide'

BREDA -

Premier Mark Rutte heeft vrijdag een dringende oproep gedaan om te stoppen met de 'idiotie' van het in brand steken van zendmasten. "Dat is letterlijk levensgevaarlijk." Er is de afgelopen weken al bij verschillende zendmasten in Brabant brand gesticht. "Het is ongelofelijk stupide wat die mensen doen," stelt Rutte. Wereldwijd worden zendmasten in brand gestoken, complotdenkers denken dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.