'Corona komt door 5G' of 'Corona is gemaakt door mensen': waarom mensen in complottheorieën geloven

"Omdat wij zingeving zoeken", stelt Achterberg direct, in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Het valt volgens hem wel een klein beetje te vergelijken met geloven in God. "Mensen kunnen niet heel makkelijk accepteren dat dingen zomaar gebeuren. Dat je toevallig ziek wordt, dat prinses Diana doodgaat." Volgens Achterberg gaan mensen op zoek naar een diepere betekenis om dingen een plaats te geven.

Complottheorieën-business

Verschillende groepen mensen reageren ook verschillend op heftige gebeurtenissen."Strenge christenen zeggen dan bijvoorbeeld: iets is een straf van God. Maar als je geen christelijke achtergrond hebt en niet in zo'n zingevingssysteem zit, kan het zijn dat je in de complottheorieën gelooft. En dat je zo weer grip kunt krijgen op de dingen die met je gebeuren."

Dan een theorie die Robert Jensen, bekend van radio en tv, aanhangt: de coronacrisis is onzin, een angstoorlog. Zo zei hij erover: "Dit is onvergeeflijk! We hebben alles ingeleverd hè, dames en heren. Dit is het allergrootste wat een overheid haar bevolking kan aandoen: alle vrijheden wegnemen!”

Achterberg daarover: "Kijk, sommigen complottheorieën zijn wat waarschijnlijker, anderen wat onwaarschijnlijker. Zodra er iets over aliens geroepen wordt, kun je er al wat afstandelijker naar kijken en denken: wat is dit in godsnaam? Maar soms gaat het over dingen die best zouden kunnen voorkomen."

Problematisch

Hij vervolgt: "Vroeger waren het bijvoorbeeld de aliens, of de Russen, die stiekem aan de touwtjes zouden trekken. Maar tegenwoordig wordt de vijand ook onder onszelf gezocht. In Amerika heb je heel veel complotten over de deep state, over ambtenaren of mensen die ergens diep in het systeem van de overheid zitten. En daar aan de touwtjes trekken, maar je weet niet meer precies wie. Die complotten van Robert Jensen, als ik het zo hoor, klinken ook een beetje zo. En daardoor worden we ook bang voor de medemens, voor de mensen in de regering. En kunnen we niet helemaal goed meer vertrouwen wat zij voor adviezen geven of voor regels afvaardigen. En dat is natuurlijk best problematisch."

Zeker problematisch is het, als mensen vanwege een complottheorie zendmasten in brand steken, zoals de afgelopen tijd gebeurde in Oudenbosch, Veldhoven, Nuenen en Tilburg . "Zodra die in de fik worden gezet, krijgt het echte consequenties. Maar er zijn ook onschuldigere denkbeelden die je gerust kan hebben, denk ik.

