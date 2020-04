1800 boetes voor samenscholing, ook meer klachten over geluidsoverlast en burenoverlast

"Er viel niet tegenop te waarschuwen en handhaven. We hebben zo veel mogelijk proberen in te grijpen", twittert de Tilburgse politieagent Koen Simmers.

Ook handhavers (boa's) kunnen boetes uitdelen, maar daar zijn nog geen cijfers van bekend.

Op de meeste plekken ging het goed en hielden veel mensen zich aan de regels die er zijn vanwege het coronavirus. De politie moest een paar keer ingrijpen, maar bijna iedereen lijkt te begrijpen dat je anderhalve meter afstand moet houden, stelt ze.

Groepjes jongeren op straat

"We zien dat er veel meldingen blijven komen over jongeren die in groepjes op straat zijn. We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen," licht Nationaal Commandant Max Daniel toe.

Ook in de andere politiecijfers blijft te zien dat mensen veel thuis zijn. Er zijn nog steeds veel minder meldingen van diefstallen en inbraken. De meldingen over geluidsoverlast en burenoverlast blijven hoger dan normaal.

Brabant

Cijfers van alleen Brabant zijn er niet. Wel is bekend dat alleen in West-Brabant vrijdag al meer dan 70 boetes werden uitgedeeld aan mensen die geen afstand hielden. Zo werden jongeren die aan het relaxen waren bij de Galderse Meren beboet.

In Tilburg wordt sinds maandag niet meer gewaarschuwd, maar de politie gaat meteen beboeten. De gemeenten Dongen, Waalwijk en Loon op Zand zetten die stap vorige week donderdag al.