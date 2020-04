Meteen boetes in Tilburg wanneer je je niet aan coronaregels houdt, politie waarschuwt niet meer

TILBURG -

Wanneer je je in Tilburg niet aan de coronaregels houdt, krijg je meteen een bekeuring. Er wordt niet meer eerst gewaarschuwd. Dit laat het politieteam Tilburg centrum maandag weten. Mensen die daarna nog steeds niet voldoen aan een bevel of vordering worden aangehouden en ingesloten in het cellencomplex, zo luidt het bericht.