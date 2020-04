Streekzender Ons West Brabant getroffen door branden in zendmasten

Streekomroep Ons West Brabant is zaterdagmorgen getroffen door de twee branden in zendmasten. Eén van de branden vond plaats in een zendmast naast het pand van de radiozender en één in een mast waar antennes van de omroep hingen. Daarom kon de tv-en radiozender de halve dag niet in een deel van de regio via FM uitzenden.

"De twee branden waren kort achter elkaar. De eerste brand brak rond halfdrie 's nachts uit op de lokatie Bosschendijk. Drie kwartier later werd brand gemeld op de lokatie Pagnevaartweg waar de FM-zender was opgesteld," zegt Patrick Hopstaken, verantwoordelijk voor de programmaleiding.

'Geen vijanden'

In de zendmast bij de Bosschendijk hingen geen antennes of zenders van de omroep. "Maar hij staat wel op een paar meter afstand van ons pand."

Toch denkt Hopstaken niet dat de streekomroep vijanden heeft. "Op het moment worden overal in Nederland zendmasten in brand gestoken, omdat sommige mensen denken dat de antennes die erin hangen het coronavirus verspreiden."

Verbogen buizen

Toen de medewerkers van Ons West Brabant zaterdagochtend merkten dat de zender niet werkte, kwamen ze erachter dat de mast was verwoest. "Die mast is vijftig meter hoog. De buizen aan de onderkant zijn verbogen door de warmte en de coaxkabel is gaan branden", vertelt Hopstaken.

De omroep is verzekerd. Door de brandstichting kon zaterdag een deel van de luisteraars via FM de zender niet ontvangen. Dat is opgelost door alles over te zetten op een oude frequentie (106.7).

