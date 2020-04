100.000 gratis mondkapjes voor de Tilburgse zorg 'Een groot en zeer welkom cadeau'

Vol trots overhandigt Sander Nooteboom symbolisch een pakket vol mondkapjes aan de zorginstellingen. Hij is de eigenaar van een groothandel in stoffen voor dames- en kinderkleding en werkt al jaren samen met bedrijven in China. Zo ontstond het idee om daar om hulp te vragen. Nooteboom: "Ik vond het schrijnend dat zoveel mensen in de zorg hun werk moesten doen, zonder dat er genoeg beschermingsmiddelen voor hen waren."

Niet zonder slag of stoot

Via zakenrelaties in China probeerde Nooteboom mondkapjes te regelen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Er werden overal al enorme hoeveelheden besteld. Daar kom je niet zomaar tussen. Wij hebben gelukkig hele goede contacten in China, daarom hebben ze ons geholpen. Helemaal toen ze hoorden dat wij de mondkapjes gingen doneren."

Maar toen kwam het volgende probleem. "Toen ze klaar stonden om per vliegtuig naar Nederland gebracht te worden, besloot de Chinese overheid ineens de spelregels te veranderen en zelf te bepalen waar de mondkapjes naartoe zouden gaan. Maar uiteindelijk is het met een vertraging van twee weken toch gelukt de mondkapjes hier te krijgen."

Druppel op de gloeiende plaat

Er zullen 100.000 mondkapjes onder zorginstellingen in en rond Tilburg worden verdeeld. Onder meer bij de verpleeg- en verzorgingshuizen van Thebe, De Wever, Amarant en Het Laar. En er zijn bijna 2000 speciale mondkapjes om in de operatiekamers van ziekenhuizen te dragen. Nooteboom legt uit: "Als Tilburgs bedrijf willen we graag de Tilburgse zorg helpen. Ook al is het misschien maar een druppel op de gloeiende plaat, wij willen dat de mensen in de zorg beschermd en goed hun werk kunnen doen."

Enorm welkom cadeau

De zorginstellingen die de mondkapjes krijgen zijn daar dolblij mee. Marijke Megens van Thebe legt uit: "We hebben ze echt heel hard nodig om onze medewerkers goed te kunnen beschermen. En ook om onze cliënten te beschermen. De aanvoer van mondkapjes is niet stabiel. Op dit moment hebben wij er nog voldoende, maar soms krijg je een week niets binnen. Het is dus een enorm welkom cadeau."

Vanaf woensdag zullen de mondkapjes verdeeld worden. Hoeveel iedere instelling er precies krijgt wordt nog bekeken. Megens: "Er is een verdeelsleutel. Hoeveel mondkapjes je krijgt is afhankelijk van de grootte van je organisatie. Maar we kijken ook gewoon naar hoe hard ze ergens nodig zijn. Er is veel solidariteit tussen de organisaties onderling."

Minder besmettingen

Op de vraag hoe het op dit moment gaat in de verpleeg- en verzorgingshuizen antwoordt Megens voorzichtig positief. "Het klinkt een beetje raar in deze tijd, maar het gaat goed. Het aantal besmettingen begint geleidelijk aan wat af te nemen en dat is goed nieuws. Tegelijkertijd weten wij ook dat we er nog lang niet zijn."

LEES OOK: Veel coronabesmettingen onder medewerkers van verzorgingshuizen, personeelstekort dreigt