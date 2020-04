Veel coronabesmettingen onder medewerkers van verzorgingshuizen, personeelstekort dreigt

Een flink aantal medewerkers van Brabantse verzorgingshuizen is besmet met het coronavirus. Dat blijkt nu er uitgebreider wordt getest onder zorgmedewerkers, melden de drie Brabantse veiligheidsregio’s in een informatiebrief. In enkele verzorgingshuizen is bijna dertig procent van het personeel vanwege een besmetting naar huis gestuurd. Een personeelstekort dreigt.

Sinds vorige week worden zorgmedewerkers uitgebreider getest. Dat gebeurt onder meer in teststraten van de GGD’s. Daar kunnen zorgmedewerkers die klachten hebben zich laten testen. Ook worden mensen via hun eigen werkgever getest.

Door het grote aantal zieken is onrust ontstaan. Ook dreigen er nu personeelsproblemen. ”Dit leidt tot capaciteitsproblemen en onrust onder personeel en bij familieleden van mensen in zorginstellingen”, schrijven de veiligheidsregio’s. Hoeveel zorgmedewerkers er nu precies ziek thuiszitten in Brabant kan een woordvoerder namens de veiligheidsregio niet aangeven.

Tekort aan beschermingsmiddelen

Er wordt ook gemeld dat er nog altijd een tekort is aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Het gaat onder meer om mondkapjes, schorten en handschoenen. Er wordt gekeken hoe dat probleem aangepakt kan worden. Medewerkers van verzorgingshuizen maken zich grote zorgen over het tekort aan beschermingsmiddelen.

In veel verzorgingshuizen zijn bewoners besmet. Ook sterven er veel mensen aan het coronavirus in deze verzorgingshuizen. Exacte cijfers hierover zijn niet bekend. Dat wordt niet apart geregistreerd. Bovendien wordt lang niet iedereen getest op corona vanwege het tekort aan testcapaciteit.

'Schrijnende situaties'

Burgemeesters bezochten de afgelopen dagen verschillende verzorgingshuizen. “Er is veel respect voor de inzet van de zorgprofessionals. De beelden maakten veel indruk en lieten soms schrijnende situaties zien”, schrijven ze hierover.

