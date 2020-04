Koningsdozen voor Tilburgse daklozen, bijna iedereen is er blij mee

"Er zijn zoveel problemen en dan komen ze hier mee aanzetten", zegt een man in de daklozenopvang, die een Koningspakket in ontvangst neemt. Hij is een uitzondering want het meerendeel van de mensen die een pakket krijgen is er zichtbaar blij mee.

In Tilburg zijn dinsdag ‘Koningspakketten’ uitgedeeld aan dak- en thuislozen. In de tasjes zaten allerlei producten, zoals stroopwafels, haargel, snoep, fruit en een weekblad. Het initiatief in het kader van Koningsdag is ontstaan vanuit Platform 5041; een samenwerking tussen bewoners uit postcodegebied 5041, Wijkraad Theresia, de gemeente en Traverse.

Moestuintje

Thuisblijven in coronatijd is voor dak- en thuislozen extra confronterend, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Speciaal voor de kleintjes was er een pakket gemaakt met een moestuintje, speelgoed en wat gezond snoepgoed. Alles om de kinderen en hun ouders zich, ondanks de bizarre situatie in corona tijd, thuis te laten voelen.

"In Tilburg zijn ruim 350 dak- en thuislozen en daar zij helaas ook gezinnen bij", vertelt initiatiefnemer Ton Wilthagen. Hij is samen met een handjevol vrijwilligers bezig om de pakketten samen te stellen.

Verschillende bedrijven sponsorden de actie met producten. Daarnaast werd er ook 4000 euro gedoneerd voor andere producten. Bij de tijdelijke noodopvang in de Willem II-kazerne werden 75 pakketten overhandigd en bij de opvanglocatie aan de Reitsehoevenstraat. Daar werden ook 28 kinderpakketten afgeleverd aan gezinnen die dakloos zijn.