Frank Lammers zoekt mensen die in witte onderbroek dansen voor nieuwe coronaproof-film

Frank Lammers gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe film die zich afspeelt tijdens de coronacrisis: 'Groeten van Gerri'. Hij regisseert de film ook. De acteur uit Mierlo is nog op zoek naar mensen die een rolletje willen in de film. In een witte onderbroek.

De opnames zijn dinsdagavond begonnen. Lammers speelt scheikundeleraar Gerri van Vloghoven die door het coronavirus gedwongen is vanuit huis les te geven aan zijn leerlingen van de middelbare school. Tijdens een van de online lessen vergeet hij een broek aan te trekken en gaat hij ongewenst viral in zijn witte onderbroek. Vervolgens wordt hij een autoriteit op het gebied van corona.

'Er moet toch iets zijn wat we kunnen doen?'

"Ik zat me te vervelen", vertelt Lammers. "Momenteel ligt alles op het gebied van film maken stil door het coronavirus en ik dacht: we kunnen met z'n allen op ons gat blijven zitten, maar er moet toch iets zijn wat we wel kunnen doen?"

"Het idee ontstond toen ik zag dat mijn dochter online les krijgt", aldus de acteur uit Mierlo. "De film is volkomen gebaseerd op de nieuwe situatie. Binnen de beperkingen die dat biedt, kunnen we dit maken."

"Gerri heeft contact met anderen via Facetime, Skype en Zoom", vervolgt Lammers. "Ik heb al mijn acterende vrienden gebeld of ze ook mee willen werken aan de film. Sanne Langelaar, Heddy Lester, Viggo Waas, Fedja van Huêt en Kees Boot, ze doen allemaal mee."

"Er zijn dus andere acteurs, maar we hebben geen fysiek contact en komen ook niet bij elkaar in één ruimte. Ik film alles op afstand, via de laptop. En als alles van de anderen is gefilmd, dan neem ik vervolgens zelf mijn tegenspel op."

"De essentie van het verhaal is de eenzaamheid van deze man. Lief en zielig tegelijk", zegt Lammers.

Dansen in een witte onderbroek

Lammers is nog op zoek naar mensen die een rolletje willen in de film. "Ik heb filmpjes nodig van mensen die dansen op nummer 'Times are Changing' van Direct, het liefst in een witte onderbroek. En ook mensen die een filmpje maken waarin ze Gerri van Vloghoven beterschap wensen. En video's van mensen die iets geks doen met een witte onderbroek. Grote kans dat je jezelf dan terugziet in de film." Stuur de filmpjes naar Instagram, Groeten van Gerri.

Producent Millstreet Films praat met verschillende partijen om 'Groeten van Gerri' deze zomer uit te brengen.