Zo had de ranglijst van de eredivisie er uitgezien als wetenschappers van de TU/e het mochten zeggen

Wetenschappers Roel Lambers en Frits Spieksma hebben wat aan te merken over de methode van de KNVB. Zo hebben niet alle teams hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld en hebben teams tegenstanders van verschillende sterkte gehad.

'Beter en eerlijker'

Dat kan 'beter en eerlijker', aldus de wetenschappers die aan het rekenen zijn geslagen. Clubs krijgen in hun berekening (alle details kan je hier vinden) een score toebedeeld die afhangt van het aantal gespeelde wedstrijden, de uitslag van elke wedstrijd en de sterkte van de tegenstanders. Een goed resultaat tegen een goede tegenstander telt dus meer mee dan een goed resultaat tegen een mindere tegenstanders.

Dit leidt tot de volgende uitslag met tussen haakjes de positie op de ranglijst van de KNVB als die afwijkt van de TU/e-berekening:

AZ (2) Ajax (1) Feyenoord PSV Willem II FC Utrecht Vitesse FC Groningen (9) Heracles (8) Heerenveen FC Emmen (12) Sparta (11) FC Twente (14) VVV-Venlo (13) Fortuna Sittard (16) PEC Zwolle (15) ADO Den Haag RKC Waalwijk

Willem II blijft vijfde

De 'wetenschappelijke' stand wijkt dus af van de huidige stand op de ranglijst. Zo is niet Ajax maar AZ hier koploper. Opvallend is dat Willem II zijn vijfde plek behoudt en FC Utrecht zesde blijft. FC Utrecht heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II en een beter doelsaldo maar kreeg van de KNVB geen ticket voor de voorronde van de Europa League. Dat ticket is nu in handen van Willem II.

FC Utrecht is inmiddels naar de rechter gestapt om haar gelijk te halen. De Utrechtse club had ook de bekerfinale gehaald, die ze tegen Feyenoord zou spelen. De bekerstrijd is niet meegenomen in de berekening van de Eindhovense wetenschappers. De UEFA had aangegeven dat naar de huidige stand op de ranglijst wordt gekeken voor de verdeling van de Europese tickets als de competitie niet meer uitgespeeld zou kunnen worden.

PSV en RKC Waalwijk ongewijzigd

Concluderend kan je stellen dat Willem II terecht Europa in mag op basis van de wetenschap. Ook PSV mag zich nog altijd opmaken voor de voorronde van de Europa League. RKC Waalwijk blijft hekkensluiter.

LEES OOK: Weer 'Wonder van Waalwijk' nu RKC niet degradeert, Europees voetbal voor Willem II en PSV