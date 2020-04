Jongen (13) aangehouden voor neersteken andere tiener (14) in Tilburg

De 13-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij maandag in Tilburg een andere tiener van 14 heeft neergestoken met een mes, is aangehouden. Dat meldt de politie woensdag.

De twee jongens zouden al langere tijd ruzie met elkaar hebben. Dat leidde maandag rond halfacht tot een vechtpartij in het speeltuintje aan de De Ruijterstraat. De 13-jarige verdachte trok daarbij een mes en verwondde het 14-jarige slachtoffer. De moeder van het slachtoffer deed aangifte.

Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de steekpartij en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge verdachte werd dinsdag in een huis in Tilburg aangehouden.