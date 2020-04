Op de camping tijdens de coronacrisis: 'Iets langer op elkaar wachten bij de afwas'

Corona of geen corona, op minicamping 'De Veldhoeve' bij Veldhoven wordt volop gekampeerd. "Wij hebben het geluk dat onze gasten hun eigen sanitair hebben", zegt eigenaar Gerard. "En er is ruimte genoeg, zodat de gasten afstand kunnen houden. Als het erg druk is, zoals afgelopen weekend, dan houden we wel extra toezicht."

De mensen die naar de minicamping komen, zoeken vooral rust. Dat is te merken. Er staan voornamelijk vijftigplussers. "Ik zit in het onderwijs en wij hebben ondanks corona toch besloten er lekker even tussenuit te gaan", zegt Luc uit Eindhoven. Wij hebben gezocht naar een camping met privésanitair en die hebben we hier gevonden. Wij hebben een schitterende week gehad."

Voor ons is het wel iets anders, mensen houden gepast afstand.

De mensen willen er toch even uit, denkt Luc. Zelf vindt hij het ook heerlijk om even het verstand op nul te zetten: "Het zonnetje schijnt en wij hebben hier nergens last van gehad."

Iets verderop staat Jeroen uit Deurne die de hele zomer op de camping staat: "Voor ons is het wel iets anders, mensen houden gepast afstand. Je moet wat meer op elkaar wachten bij de afwas, maar voor de rest is het niet heel anders dan andere jaren."

Eigenlijk zijn wij in quarantaine in onze eigen caravan.

Rob Prins uit Noordwijk werkt in de zorg en is dolbij dat hij er even tussenuit kon: "Wij hebben gegoogeld op camping met privésanitair en zijn zo hier uitgekomen. Wij zijn heel blij dat we een paar dagen kunnen uitrusten. Het is wel totaal anders nu. Eigenlijk zijn wij in quarantaine in onze eigen caravan."

Normaal gesproken reizen Rob en zijn vrouw heel Europa door, maar dat kan nu even niet. Ook een geboekte reis naar Amerika gaat dit jaar niet door. Maar zolang het zonnetje blijft schijnen is het ook in Brabant prima toeven.

Campingbeheerder en eigenaar Gerard zegt dat hij geluk heeft dat hij in privésanitair heeft geïnvesteerd. "Acht jaar geleden tijdens de vorige crisis hadden wij er juist last van, omdat wij net een paar euro duurder waren. Maar nu is het ons geluk. De wethouder belde om te zeggen dat de camping dicht moest, maar hij wist niet dat wij eigen sanitair voor iedere gast hebben. Daarom zijn wij gewoon open."