Mario Bilate leerde zijn zoontje het alfabet, maar de voetballer is blij dat hij weer kan trainen

RKC is de eerste eredivisieclub die weer is begonnen met trainen. Aanvoerder Mario Bilate is blij dat hij een deel van de spelersgroep weer heeft gezien en dat hij weer met de bal aan zijn voet heeft kunnen trainen, want dat had de spits zeker gemist.

In groepjes van vier die opgesplitst werden in tweetallen, zo begon RKC voor het eerst sinds zeven weken weer eens met een trainingssessie onder leiding van trainer Fred Grim. Tot opluchting van RKC-aanvoerder Mario Bilate, die thuis af en toe de muren op zich af zag komen: “Ik ben de afgelopen weken wel eens in de auto gestapt, heb muziek opgezet en ben een paar rondjes gaan rijden.”

“Het was wel echt weer fijn om weer op het veld te staan”, vervolgt Bilate over de eerste training sinds lange tijd. “Het zijn natuurlijk helemaal andere omstandigheden, maar ik was blij om weer met de bal bezig te zijn. Dat is toch wat je het liefste doet als voetballer.”

De kleedkamerhumor ga je wel snel missen.

RKC trainde dus weer wel, al was het wel een fikse aanpassing. Zo moeten de spelers te allen tijde de 1,5 meter afstand houden van elkaar. De clubgebouwen blijven dicht en de spelers moeten thuis omkleden en douchen.

“Ja, ik moest stinkend en al in de auto terug naar huis. Maar dat is geen probleem hoor. Ik was echt blij om te zien dat iedereen zich bij de club ook zo goed aan de regels hield”, zegt Bilate. “Aan de rand van het veld stond een reinigingsmiddel, we mochten bijvoorbeeld ook niet de bal met de hand aanraken en we moesten zelfs op een bepaalde manier parkeren om de afstand zo goed mogelijk te kunnen bewaren.”

Tijdens de afgelopen periode realiseerde ik me wel echt hoeveel ik van voetbal houd.

Maar ondanks de aanpassingen vond Bilate het vooral weer fijn om weer op het veld te staan, zich weer voetballer te voelen en om zijn teamgenoten weer eens te zien. “Tijdens de afgelopen periode realiseerde ik me wel echt hoeveel ik van voetbal houd. Je mist het gewoon echt. De felle trainingen, maar ook het directe contact met je teamgenoten of de kleedkamerhumor."

Toch zag Bilate de afgelopen periode ook in wat het is om veel vaker zijn gezin om zich heen te hebben. “Dat was aan de andere kant ook fijn. Zo moest ik mijn zoontje thuis lesgeven, het alfabet leren. Dat voelde als een heel nieuwe uitdaging.”

Voor Bilate en zijn medespelers was het bericht dat er weer getraind kon worden het tweede goede nieuws dat ze kregen in een paar dagen tijd. Zo werd afgelopen vrijdag ook nog eens duidelijk dat RKC ook komend seizoen in de eredivisie uitkomt.

Maar een felicitatie voor nog een jaar eredivisie voelt nog niet helemaal goed aan voor Bilate. “Ik weet niet zo goed hoe ik daar op moet reageren als mensen dat tegen me zeggen. Het is een dubbele lading. Natuurlijk wil je als voetballer liever in de eredivisie spelen dan in de Keuken Kampioen Divisie. Maar we hadden het als team liever op een andere manier willen bereiken.”

