Megacokevangst van 200 miljoen euro: man uit Roosendaal opgepakt

Een van de veertien mannen die vorige week in Antwerpen zijn opgepakt voor grootschalige cocaïnesmokkel, is een man van 24 uit Roosendaal. Dat bevestigt het OM in Antwerpen. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met het importeren van ruim 4000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 200 miljoen euro.

Woensdag verlengde de rechtbank in de havenstad het voorarrest van 11 van de 14 verdachten die vorige week zijn opgegepakt. Drie anderen moeten maandag voor de rechter verschijnen. Naast de Roosendaler gaat het om mannen uit Amsterdam en Rotterdam opgepakt.

Container

Vorige week woensdag deed de Belgische politie, met speciale eenheden en de scheepvaartpolitie, een inval in een loods in de Haïfastraat in Antwerpen. Dat gebeurde nadat een vrachtwagen met de zeecontainer en de drugs daar was aangekomen. De vracht moest eigenlijk naar de scanplaats van de douanediensten.

Bij de inval werden negen mannen gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 20 en 39 jaar oud. Later die dag werden nog vijf mannen aangehouden, ook Nederlanders tussen 18 en 39.

In de loods en bij latere huiszoekingen werd in totaal 4100 kilo cocaïne gevonden. Straatwaarde: zo'n 200 miljoen euro. Naar verluidt zaten de drugs tussen een lading vis verstopt.

Agenten vonden ook drie machinegeweren (AK-47’s), vier handvuurwapens en verschillende pgp-toestellen, telefoons die moeilijk af te luisteren zijn.

Coke

De cocaïnevangst is een van de grootste in tijden maar het is geen record. Er zijn de voorbije jaren vaker vangsten gedaan van ladingen tussen de 4000 en 5000 kilo. In 2012 ontdekte de Antwerpse douane een vracht van 8000 kilo coke. In veel gevallen zitten er Nederlandse organisatoren achter die transporten.