IC-verpleegkundige die zelf met corona op de intensive care belandde, gaat langzaam vooruit

Het gaat langzaam wat beter met de ic-verpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis die twee weken geleden zelf met het coronavirus op de intensive care belandde. "Maar we zijn wel heel voorzichtig, want met corona weet je het gewoon niet”, vertelt Frans Kremers.

Frans Kremers is ic-verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “We hebben vandaag goed nieuws gehad en hopen dat het de komende dagen zo doorgaat”, vertelt hij aan de NOS over hij over zijn collega.

Hij vertelde eerder dat het nieuws over zijn besmette collega op de afdeling insloeg als een bom. “De collega kwam binnen via de Spoedeisende Eerste Hulp. Mensen liepen in tranen over de afdeling. Ik ben een van de rustigere mensen op de ic, maar dit grijpt mij echt aan. Ik zal de woorden die door mijn hoofd gingen toen ik het hoorde maar niet gebruiken", zei Frank toen.

Reguliere zorg start weer

Volgens de verpleegkundige begint de reguliere zorg in het Catharina Ziekenhuis vanaf woensdag ook weer. “De extra afdeling waar ik de afgelopen tijd heb gewerkt, is inmiddels weer gesloten.” Daardoor hebben de verpleegkundigen volgens Frans weer meer tijd voor de patiënten. En dat is hard nodig, want mensen hebben volgens hem echt even afleiding nodig.

“Patiënten liggen de hele dag maar op hun kamer met daarin alleen een bed en tv. Bezoek mag maar één keer per dag langskomen en een uurtje blijven. Sommigen kijken wel televisie of luisteren muziek, maar anderen zijn zo verzwakt dat ze alleen maar voor zich uit staren”, aldus Frans.

Het ergste lijkt achter de rug

De verpleegkundige zegt dat de ergste crisis inmiddels een beetje voorbij lijkt. “Maar op onze ic hebben we nog steeds veel meer patiënten dan voor corona.” Waarschijnlijk zal dit nog wel even zo blijven, doordat mensen heel lang op de intensive care blijven liggen. “Sommige coronapatiënten gaan de derde of vierde week in”, vertelt Frans.