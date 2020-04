Tranen op de intensive care als collega wordt opgenomen met coronavirus

Frans is verpleegkundige op de intensivecareafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tegen de NOS vertelt hij dat hij zich kapot schrok toen zijn collega ziek binnenkwam. “De collega kwam binnen via de Spoedeisende Eerste Hulp, dat sloeg echt in als een bom. Mensen liepen in tranen over de afdeling. Ik ben een van de rustigere mensen op de ic, maar dit grijpt mij echt aan. Ik zal de woorden die door mijn hoofd gingen toen ik het hoorde maar niet gebruiken. Het is gewoon heel shit.”

Hoe heftig het ook is om zo te moeten zorgen voor een zieke collega, Frans denkt dat het ze zeker gaat lukken. “Diegene is bij ons op de beste plek, dat weten we zeker. Een overplaatsing lijkt niet nodig. We zijn zo gedisciplineerd dat we ons werk gewoon weer oppakken en zo goed mogelijk proberen te doen.”

Dragen als team

Daar hebben ze het ook met het team over gehad. Spelen emoties niet een te grote rol als het ineens om een collega gaat die bij je op de afdeling ligt. “We hebben net geëvalueerd of we dit als team kunnen dragen of niet. We hebben al eerder collega's op de afdeling gehad en prima voor hen kunnen zorgen. Maar dit is anders. Het is zo'n vreselijke ziekte, waar we veel te weinig van weten en waar we geen behandeling voor hebben.”

Ook zijn eigen gezondheid en het risico dat de verpleegkundigen elke dag lopen, komen weer wat meer op de voorgrond voor Frans. “Ik vraag me nu voor de allereerste keer af of ik ook ziek kan worden door corona. Of ik alle voorzorgsmaatregelen wel goed heb getroffen. Het komt heel dichtbij.”

