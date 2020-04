Ziekenhuizen halen coronatenten weg en proberen reguliere zorg weer op te starten

Een maand geleden plaatsten sommige ziekenhuizen tenten om patiënten te screenen voor ze de spoedeisende hulp binnenkomen. Maar nu de grootste toeloop van coronapatiënten achter de rug is, blijken deze niet meer nodig. De nood-eerste hulp bij het Elkerliek in Helmond blijft voorlopig nog wel staan.

Het Catharina Ziekenhuis spreekt van positieve ontwikkelingen. Het ontvangt inmiddels weer meer mensen met reguliere spoedklachten dan met coronaklachten. "Het screenen van patiënten die zich bij de eerste hulp melden regelen we nu anders. Bij de ingang staat iemand die rode en groene kaarten uitdeelt, waarmee we patiënten met verschillende klachten andere routes willen laten volgen. Het gaat dan om mensen met coronasymptomen en personen zonder deze klachten", legt een woordvoerder uit.

Oppakken zorg 'nog niet concreet'

Het secuur scheiden van deze patiëntenstromen maakt deel uit van Brabantse plannen om de reguliere zorg weer op te pakken. Vanwege de coronacrisis is een groot deel van de reguliere zorg stilgelegd. Maar nu we het ergste achter de rug lijken te hebben, kondigden ziekenhuizen gezamenlijk aan daar 'niet lang na Pasen' weer mee te beginnen.

Het is de bedoeling dat Brabantse ziekenhuizen dit tegelijk opstarten, zodat er niet al te veel verschillen voor patiënten ontstaan. Het is echter aan de ziekenhuizen zelf hier verdere invulling aan te geven. Ze zijn nog niet zo ver dat concrete datums en behandelingen bekendgemaakt kunnen worden, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Alleen Bernhoven verspreidt hier woensdagmiddag meer informatie over.

Per vakgebied kijken we of en zo ja hoe de reguliere zorg weer opgepakt kan worden.

Zo laat het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis weten dat het 'nog te vroeg' is hier concrete uitspraken over te doen. Bij Pantein in Beugen eenzelfde beeld: "Er valt nog niet veel over in detail te treden", zegt een voorlichter. "Dit gebeurt in nauw overleg met de artsen en verpleging." Ook bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch, Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Elkerliek in Helmond zijn plannen nog in de maak.

Puzzel

De herstart is dus nog vooral een organisatorische bezigheid achter de ziekenhuisschermen. "Het is een ingewikkelde puzzel", omschrijft een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) het regelwerk. Het is aan medisch specialisten om te beoordelen bij welke patiënten zorg niet langer uitgesteld kan worden en wie als eerste aan de beurt is. "Het gaat dus niet om reguliere poliklinische zorg maar om noodzakelijke zorg", verduidelijkt een woordvoerder van het JBZ.

We balanceren op een dun koord.

De ziekenhuizen geven in elk geval aan niet in één keer weer alle zorg te kunnen leveren. De coronadruk is weliswaar minder dan een paar weken geleden, maar ze hebben er nog wel de handen aan vol. Zo is het nog steeds druk op de intensivecare- en verpleegafdelingen en zijn daar veel medische handjes en faciliteiten voor nodig.

Bovendien hebben ook ziekenhuizen te maken met geldende overheidsregels en beschermingsmaatregelen voor personeel. "We balanceren wat dat betreft op een dun koord", stelde ROAZ-voorzitter Bart Berden vorige week tijdens de aankondiging van het zorgherstelplan.

Ziekenhuis Bernhoven plaatst noodtent

