Na Pasen komt reguliere zorg langzaam weer op gang, hopen de ziekenhuizen

Hoe de 'heropening' van reguliere zorg ingevuld wordt, is nog onduidelijk. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie is hierover met de drie Brabantse veiligheidsregio's in gesprek. Volgens Berden moet per ziekenhuis gekeken worden wat mogelijk is.

Het verdere verloop van de coronacrisis en bijbehorende overheidsmaatregelen zullen bepalen wat precies weer kan en wat nog niet. Duidelijk is in elk geval wel dat de deuren van zorgaanbieders niet massaal opengaan.

Nog niet meteen volle wachtruimtes

"De eerste poliklinische afspraken zullen niet lang na Pasen weer mondjesmaat op gang komen. Hoeveel dat er zijn en in welke vorm dat gegoten wordt, weet ik niet. De poliklinieken zullen niet het volume zorg kunnen leveren als voor hiervoor. Je kunt je voorstellen dat wachtruimtes niet vol mensen kunnen zitten. Dan kun je je bijvoorbeeld niet houden aan de anderhalve meter afstand-regel. Je moet met heel veel verschillende zaken rekening houden. We balanceren wat dat betreft op een dun koord", aldus Berden.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is een groot deel van de reguliere zorg in Brabant stilgelegd. Landelijk gaan volgens onderzoeksbureau Gupta Strategists wekelijks in Nederland 3,5 miljoen patiëntcontacten niet door.

'Niet te lang voor ons uit schuiven'

Alle Brabantse ziekenhuizen zegden bijvoorbeeld geplande operaties af om personeel en faciliteiten vrij te maken om coronapatiënten te verzorgen. Hierdoor ontstaan wachtlijsten die op de een of andere manier in de toekomst moeten worden weggewerkt. Een Tilburgse huisarts gaf eerder al aan op termijn te vrezen voor een hausse aan patiënten die zorg nodig hebben.

Berden: "Dit moeten we niet lang voor ons uit schuiven. Er zijn honderden mensen die ook dringend geholpen moeten worden."

Ruimte om daar voorzichtig naar te kijken is er nu, omdat volgens het ROAZ sprake is van 'een stabilisatie' in de coronacrisis in Brabant. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is sinds 15 maart niet zo laag geweest als nu. Ook neemt het aantal mensen met coronavirus dat op de Brabantse intensive care afdelingen ligt, lichtjes af.

Kantelpunt?

Berden, ook directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, wil het woord kantelpunt nog niet in de mond nemen. "Daar is het te vroeg voor. Dat weten we over een dag of drie, vier, vijf." De kern van zijn boodschap is echter helder: er is sprake van 'voorzichtig optimisme'.

Dat uit zich in 'enorme opluchting', geeft Berden eerlijk toe. Deze dagen zou blijken of de tot 240 bedden opgeschaalde intensive care-capaciteit genoeg zou zijn. Het aantal ic-patiënten nam namelijk telkens toe. Het lijkt er volgens de ROAZ-voorzitter op dat 'we' erdoorheen komen, al ging dat niet vanzelf.

"Dit weekend zijn er elke dag acht patiënten van intensive care-afdelingen overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, ook naar Duitsland. Dat is heel bijzonder."

Helpen

Ondanks de positieve signalen benadrukt Berden dat Brabant nog lang niet af is van de coronacrisis. En ook al daalt de instroom aan coronapatiënten hier wel: de ziekenhuizen staan open om collega's elders in het land te helpen als dat nodig is. Het kan dus zo zijn dat de ruimte die nu op intensive cares vrijkomt, later weer wordt opgevuld door mensen die in andere ziekenhuizen liggen. Berden stelde hen namens het ROAZ eerder 'met open armen' te ontvangen.

Het ROAZ vergadert dagelijks over de nieuwste corona-ontwikkelingen in onze provincie. Hierin zitten allerhande instanties zoals ziekenhuizen, GGD'en, GGZ-instellingen en huisartsenkringen.

