Kleine daling coronapatiënten op de Brabantse intensive cares: 'We hopen dat deze lijn doorzet'

Het aantal coronapatiënten dat in Brabantse ziekenhuizen op de intensive care (ic) ligt, is lichtjes gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. De cijfers stemmen een woordvoerder 'voorzichtig optimistisch', maar volgens hem is het te vroeg om te spreken van een structurele afname.

De coronapatiëntenpiek op de Brabantse ic’s werd een dezer dagen verwacht. Afgelopen weekend was er op deze afdelingen nog amper plaats voor nieuwe mensen met het coronavirus. Daar lijkt nu dus iets van lucht te verschijnen. Een woordvoerder bevestigt dat uit de statistieken een lichte afname naar voren komt. "Wel houden we een slag om de arm, al hopen we dat deze lijn doorzet", waakt hij voor al te veel optimisme.

De daling van het aantal coronapatiënten op Brabantse ic's vindt voor het eerst plaats sinds de capaciteitsgrenzen in zicht kwamen. Om de toestroom aan patiënten aan te kunnen verdubbelden de ziekenhuizen het aantal ic-plekken tot 240. Hiervan zijn 190 bedden bestemd voor mensen met het coronavirus. Mede door uitplaatsingen van patiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant was de ic-capaciteit in Brabant steeds voldoende. Zondag waren 10 bedden beschikbaar voor ernstig zieke coronapatiënten.

Positief signaal

Positief is volgens het ROAZ de structurele afname van nieuw opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Sinds 16 maart lag dat aantal niet zo laag als zondag 5 april. Gisteren zijn iets meer dan 100 personen met het virus opgenomen in de hospitalen. Dat aantal ligt veel lager dan tijdens de grootste piek van 23 maart. Toen werden 280 patiënten opgenomen. Sindsdien is dat aantal dalende. Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt is de afgelopen week min of meer gelijk gebleven.

Landelijk nog ruimte op ic's

Ook landelijk laten zondagmiddag gepubliceerde ziekenhuisstatistieken een voorzichtig positief beeld zien. Het aantal Nederlanders dat op een intensive care afdeling ligt met het coronavirus, is zondag met 25 gestegen tot 1385. Bovendien komt uit het dalende aantal ziekenhuisopnames in heel Nederland een dalende lijn naar voren. Zondag werden 253 nieuwe opnames gemeld, zaterdag waren dat er 336 en vrijdag 502.

Nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM maakt maandagmiddag nieuwe coronacijfers bekend, waaronder ziekenhuisopnames, besmettingen en overlijdens. Zondag lag het totaal aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland op 17.851. In Brabant zijn 4.263 coronagevallen geregistreerd. In ons land zijn 1.766 geregistreerde overlijdens bekend van mensen met het coronavirus.

Deze RIVM-cijfers geven echter geen volledig beeld. Lang niet iedereen met corona-symptomen wordt getest. Dat heeft ook invloed op het sterftecijfer. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke sterftecijfer ongeveer tweemaal de officiële statistieken betreft.

