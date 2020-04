Keuze tussen leven of dood op intensive care: ‘Een dienstopdracht die je nooit hoopt uit te voeren’

Stel: je hebt een afgemeten hoeveelheid water voor twee plantjes. Dat gaat natuurlijk prima. Wat als je dezelfde vloeistof over twee keer zoveel plantjes verdeelt. Dan redden ze het nog wel, maar niet van harte. En wat als je het water gebruikt voor zes plantjes? Dan gaan ze allemaal dood.

“Een slecht metafoor.” Zo noemt chirurg-intensivist Martijn Castelijns de vergelijking met de uitbreiding van 6 naar 12 intensive care plekken in het Elkerliek die hij zelf maakt.

“Om de juiste kwaliteit zorg te blijven leveren zitten we met 12 ic-plekken aan onze max. Deze verdubbeling gaat gepaard zonder verdunning van zorgkwaliteit. Maar als je daar overheen gaat, kunnen mensen overlijden omdat er fouten gemaakt worden. Vermijdbare fouten. Dat moet je niet willen.”

Nood-spoedeisende hulp

Tijd voor een uitgebreid gesprek met Castelijns en zijn collega Joost Frenken is er eigenlijk niet. De twee zijn drukbezet en hard nodig in 'hun' Elkerliek in Helmond. Als ze toch even beschikbaar zijn en de hectiek langs zich heen willen laten glijden, heeft een gesprek buiten de voorkeur.

Tekst loopt onder de foto door.

Spoedeisende hulparts Joost Frenken van het Elkerliek in Helmond

Jammer dat de afwezige zon deze vrijdagmiddag roet in het eten gooit: tóch maar naar binnen. Op de eerste etage is plek zat voor een gesprek in alle rust. Door veel geplande afspraken is een streep gezet of worden deze telefonisch afgehandeld. Het oogt hier daarom ongewoon stil en kalm. Gewerkt wordt er desalniettemin hard.

Vooral op verpleeg- en intensive care afdelingen is het aanpoten geblazen. Deze vleugels in het Elkerliek zijn verboden terrein voor buitenstaanders. Er liggen tientallen ernstig zieke coronapatiënten. Ook de spoedeisende hulp is aan het zicht onttrokken. In een opgetuigd noodgebouwtje waar personeel (niet-)coronapatiënten screent, liggen mensen op de extra spoedeisende hulpafdeling. “Lokale ondernemers hielpen ons met de bouw”, stelt spoedeisende hulparts Frenken tevreden.

Niemand verzaakt, iedereen zet extra stapjes

“Wat we hier in een paar weken hebben opgebouwd, is ongekend. Corona staat nu wel centraal, maar we doen ons uiterste best ook andere zorg te verrichten. Niemand verzaakt, iedereen zet extra stapjes. Het is de saamhorigheid, de mentaliteit waarmee we in dit ziekenhuis de crisis te lijf gaan, waar ik echt trots op ben.”

Frenken krijgt coronapatiënten in het ziekenhuis vaak als eerste onder ogen. Zeventig, misschien tachtig procent heeft longklachten. De diagnose is vaak eenduidig: (dubbele) longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. De impact is groot.

Een kijkje op de nood-spoedeisende hulp van het Elkerliek. Tekst loopt onder de video door.

Compleet ontregeld

“Sommige families worden compleet ontregeld. Mensen zijn zieker dan anders. Het percentage dat naar de intensive care gaat, ligt hoger. Daarbij lukt zo’n behandeling ook lang niet altijd zoals je hoopt. Je voelt de onzekerheid, de kwetsbaarheid van patiënten. Maar ook de angst bij families. Dat is weleens heftig. Vooral als je bedenkt dat we dit nog lang moeten volhouden.”

Als patiënten op de intensive care van het Elkerliek terechtkomen, is de kans groot dat Castelijns hen onder ogen krijgt. Ruim zes jaar geleden startte hij hier als intensivist.

De toestroom aan patiënten is groter dan de ic aan kan. Uitplaatsingen naar ziekenhuizen binnen en buiten Brabant zorgen echter voor lucht. Knelpunt is de lange ligduur op de intensive care, waar patiënten in coma aan de beademing liggen.

Twee patiënten zijn voldoende hersteld om naar de verpleegafdeling te gaan

“Bij veel mensen is geen vooruitgang te zien sinds ze twee, drie weken op de ic liggen.” Er is ook goed nieuws: “Twee patiënten zijn voldoende hersteld om naar de verpleegafdeling te gaan.” Dat creëert weer iets meer ruimte op de cruciale ziekenhuisafdeling.

Of het voldoende is om elke persoon die een behandeling nodig heeft, die te geven? “Vooralsnog wel”, is Castelijns voorzichtig. Maar wat als daar geen ruimte voor is, zoals waar de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in heel ons land voor vreest?

Ongemak

Het is een vraag die 180 graden indruist tegen de natuur van elke medicus. Het ongemak om na te denken en openlijk te praten over wie wel en wie niet geholpen kan worden wegens plaatsgebrek, uit zich in een korte stilte.

Tekst loopt onder de afbeelding door.

Chirurg-intensivist Martijn Castelijns van het Elkerliek in Helmond

Het komt in de praktijk neer op een keuze tussen wie leeft en wie sterft. Patiënten liggen namelijk op de intensive care omdat ze zelfstandig niet meer in staat zijn te ademen. De NVIC zag deze kwestie in de verte opdoemen, toen het drie weken geleden een handboek over onder meer deze keuzes (triage) van updates voorzag. Om artsen houvast te geven, buigen deskundigen onder wie ethici zich dit weekeinde zich over een extra handboek.

Ik moet er niet aan denken dat dit werkelijkheid wordt

Het sein waarop de kaft daarvan daadwerkelijk omgedraaid wordt, zou van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid af moeten komen. Op dat moment is landelijk sprake van fase zwart: in geen enkel ziekenhuis is nog een leeg ic-bed voorhanden.

“Ik moet er niet aan denken dat dit werkelijkheid wordt”, zegt Castelijns na een moment van stilte.

Als het zover komt beslist een team van specialisten wie wél in aanmerking komt voor een intensive care-plek, die ten koste gaat van een ander. “Behandelaars, potentiële behandelaars, collega’s van de spoedeisende hulp, internisten, longartsen en andere specialisten zijn daarbij betrokken. Alleen zou ik dat nooit willen doen.”

Leeftijd alleen is ordinair criterium

Het nog goed te keuren protocol is daarbij leidend en moet de besluitvormers aanknopingspunten geven. Leeftijd, zoals vaak gesuggereerd wordt, is volgens Castelijns niet het enige ‘ordinaire’ criterium op basis waarvan zo’n keuze gemaakt wordt. Factoren die meespelen zijn onderliggende ziektes, conditie, leeftijd, hoe kwetsbaar iemand is, wat de prognoses zijn.

De roep om meer bedden is in elk geval niet reëel

“Ik heb het draaiboek doorgelezen en opmerkelijk genoeg staan er niet eens hele gekke dingen in. Dat klinkt bijzonder, maar wat ik bedoel te zeggen is dat op basis van dezelfde criteria altijd al keuzes gemaakt worden. Ook vóór de coronacrisis voerden we dit soort gesprekken met familieleden. Dan bepaal je samen of een ic-opname zinvol is. Het pandemie protocol is directiever: dan maak je keuzes niet na een goed gesprek met de familie, maar zelf.”

'Nicht im frage'

Dat Castelijns dit handboek mogelijk ooit in de praktijk zou moeten brengen, was een jaar terug ‘nicht im frage’. Hij omschrijft een dergelijke situatie helder. "Het is dan geen vraag, maar een dienstopdracht die je nooit hoopt uit te voeren."

“Ik kijk er heel erg tegenop en hoop dat we er ver van wegblijven. Misschien is er nog wel ergens vernuft en vindingrijkheid om het toch verder op te rekken: patiënten naar ziekenhuizen buiten de landsgrenzen brengen bijvoorbeeld. De roep om meer ic-bedden is in elk geval niet reëel. Daar zit echt geen rek meer in.”

LEES OOK:

Karin werkt op de intensive care en helpt coronapatiënten: 'Ze zijn uitgeput en happen naar adem'

Blik op de intensive care: een mobiele scheidingswand op wieltjes als stille coronateller

Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant vastgesteld

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.