Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In Brabant zijn 138 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Zuid-Holland en Noord-Holland zijn dat er respectievelijk 195 en 174. Daarmee lijkt de afvlakking in onze provincie door te zetten.

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur licht gestegen ten opzichte van vrijdag. Er zijn zo’n 160 nieuwe patiënten opgenomen. Dat zijn er tien meer dan in de afgelopen dagen, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er zijn afgelopen dag 120 patiënten uit de ziekenhuizen ontslagen. Dat aantal neemt al een aantal dagen toe.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in Brabant laat een kleine daling zien. Er liggen nu ongeveer vijf mensen minder op de intensive care dan vrijdag, in totaal zo'n 180. Dat komt ook omdat er patiënten zijn verplaatst naar andere ziekenhuizen buiten Brabant.

IC-piek nog niet bereikt

Het aantal ic-patiënten steeg de afgelopen dagen steeds iets verder. De piek wordt begin komende week verwacht. In Brabant zijn nu 240 ic-bedden beschikbaar. Zo'n 50 hiervan moeten in principe beschikbaar blijven voor niet-coronapatiënten, bijvoorbeeld voor slachtoffers van ongelukken.

In totaal liggen er in Brabant op dit moment zo'n 750 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. De cijfers van de Brabantse ziekenhuizen geven op dit moment een goed beeld van de ontwikkeling van het coronavirus in onze provincie. Uit de cijfers is op te maken dat de positieve trend in Brabant zich door lijkt te zetten.

Landelijke ziekenhuiscijfers

Landelijk is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur met 336 gestegen. In totaal zijn er landelijk nu 6.622 coronapatiënten opgenomen (geweest) in de ziekenhuizen, meldt het RIVM.

Geregistreerde besmettingen

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is opgelopen tot 16.627. Dat zijn er 904 meer dan vrijdag. Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen in Brabant is 138. Daarmee komt het totaal op 4.084.

Tot begin deze week meldde het RIVM ook het aantal besmettingen per gemeente, maar deze informatie is niet meer beschikbaar. Volgens het RIVM geven die cijfers namelijk geen representatief beeld meer.

Sterfgevallen verder opgelopen

Er worden landelijk 164 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 1.651 coronadoden. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. Iemand die niet is getest op corona, komt ook niet terug in de statistieken.

Maatregelen lijken effect te hebben

Het RIVM zegt opnieuw dat de effecten van de overheidsmaatregelen zichtbaar lijken te zijn. Mensen die het coronavirus onder de leden hebben, besmetten nu fors minder anderen.

De oproep is om nu vooral vol te houden, omdat het anders ook snel weer mis kan gaan. Met name in dit lenteweekend wordt nogmaals de oproep herhaald om zoveel mogelijk binnen te blijven en om, als je toch naar buiten gaat, minstens 1,5 meter afstand te houden.

Het RIVM meldt vanaf nu dus niet meer het aantal besmettingen per gemeente, maar publiceert wel een kaart met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente afgezet tegen 100.000 inwoners. Dat is te zien in onderstaande kaart.

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Vorige week in Brabant 80 procent meer sterfgevallen dan normaal

Brabantse ziekenhuizen: buikpijn, diarree en pijn op de borst kunnen wijzen op coronabesmetting