Ziekenhuizen zijn kritisch coronaweekend 'goed doorgekomen', maar ic-capaciteit blijft spannend

Dit weekeinde bestempelde Berden als ‘kritisch’, omdat de verwachte stroom van patiënten naar ziekenhuizen zou pieken. “Het stijgt nog wel ietsjes, maar het is bijna stabiel gebleven. Het weekend zijn we goed doorgekomen”, aldus Berden, die ook bestuursvoorzitter is van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

De grote vraag die nu leeft, is hoe groot de doorstroom van opgenomen patiënten naar de intensive care-afdelingen wordt. Uit ROAZ-cijfers blijkt dat het aantal intensive care-opnames dit weekeinde flink gestegen is. “Aan het einde van de week gaan we zien of er genoeg plekken zijn. Dat blijft spannend”, aldus Berden.

Intensive care-capaciteit verdubbeld

Gezamenlijk hebben Brabantse ziekenhuizen een reguliere intensive care-capaciteit van ongeveer 120 plekken. De voorbije weken werkten zij achter de schermen hard om dat aantal te verdubbelen tot 240. Dit gebeurt door bijvoorbeeld operatiekamers om te bouwen tot intensive care-ruimten. Die opschaling gaat ook deze week onverminderd verder.

“We zijn die uitbreiding nu maximaal aan het opvoeren. Overal worden intensive care-plekken met beademing ingericht. Daarnaast kijken we ook heel secuur naar welke patiënten van de intensive care af kunnen. Op die manier hopen we nét voldoende capaciteit te hebben om de zorgvraag aan te kunnen”, aldus Berden.

Zeventig procent bezet

Momenteel is volgens Berden zeventig procent van alle beschikbare Brabantse intensive care-bedden in gebruik, zowel door coronapatiënten als door mensen die bijvoorbeeld zijn geopereerd na een auto-ongeluk. Hij verwacht dat die overige dertig procent ‘hard nodig’ gaat zijn.

Intensive care-plaatsen zijn van groot belang, omdat coronapatiënten daar belanden als ze niet meer zelfstandig kunnen ademen. Zij zijn er het slechtst aan toe en liggen gemiddeld twee tot drie weken aan de beademing.

Brabantse ziekenhuizen konden de toestroom van ernstig zieke coronapatiënten de voorbije week aan, omdat hospitalen elders in het land ongeveer vijfhonderd patiënten overnamen. Die overnames zijn inmiddels verleden tijd, omdat ziekenhuizen buiten Brabant nu ook zelf te maken krijgen met een toeloop van patiënten uit hun eigen regio's.

Carnaval als katalysator

Brabant loopt landelijk, waarschijnlijk vanwege carnaval als katalysator, in aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames voorop. Daardoor bereikt men hier mogelijk ook eerder de piek. Mocht in Brabant ziekenhuiscapaciteit vrijkomen, terwijl men buiten de provincie hulp nodig heeft, worden patiënten hier 'met open armen' ontvangen.

Berden: “We moeten ons goed realiseren dat wij enorm geholpen zijn toen we het hier moeilijk hadden. Zonder die hulp zouden we het nooit hebben gehaald.”

Drieduizend Brabantse coronapatiënten

Het RIVM maakte zondag bekend dat het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant op 3017 ligt. Dat zijn er 269 meer dan zaterdag. In heel Nederland is bij 10866 mensen het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn 771 coronapatiënten overleden.

