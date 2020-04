Weer minder coronapatiënten op Brabantse ic's, maar dat komt vooral door overplaatsingen

Het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares (ic) is opnieuw gedaald. Er liggen nu 135 mensen. Dat waren er een dag eerder 145. De daling van de afgelopen dagen komt grotendeels door het overplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. De afgelopen 24 uur werden zeven ic-patiënten overgeplaatst, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het verplaatsen van patiënten blijft nodig omdat de druk op de intensive cares nog altijd hoog is. Normaal gesproken zijn er in Brabant 120 ic-bedden beschikbaar. Vanwege de coronacrisis zijn dat er nu 240. Dat zorgt voor hoge druk op het personeel. Bovendien zijn de extra ic-plekken minder optimaal ingericht. Op het drukste moment lagen 185 ernstig zieke patiënten met corona op de Brabantse intensive cares.

'Een stabiele trend'

Het ROAZ meldt in de dagelijkse statistieken dat in de afgelopen 24 uur 115 mensen werden ontslagen uit de ziekenhuizen. Dat zijn er meer dan in de afgelopen dagen.

“We constateren een stabiele trend en geen schokkende veranderingen”, aldus een woordvoerder van het ROAZ. “Wel zien we dat de uitstroom van patiënten veel hoger is dan in de voorgaande dagen.” Dat zou volgens hem kunnen komen doordat er tijdens het paasweekend minder patiënten naar huis mochten dan doordeweeks.

Het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten steeg overigens ook licht. Dat waren er de afgelopen 24 uur 120. Dat kan ook te maken hebben met Pasen. Het totaal aantal mensen met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen ligt nu iets boven de 500. Op het hoogtepunt waren dat er bijna 800.

