Druk op intensive cares nog steeds zo hoog dat patiënten overgeplaatst moeten worden

Na de overplaatsingen liggen er in totaal nu 145 ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares in Brabant, blijkt uit de cijfers. Zondag waren dat er 149. Die afname wordt veroorzaakt door het uitplaatsen van acht coronapatiënten naar ic's buiten de provincie. Zonder die overplaatsingen zou het aantal patiënten op de ic zijn toegenomen.

Uitplaatsen blijft essentieel

"Het uitplaatsen is hard nodig", zegt de woordvoerder van het ROAZ. "Wat dat betreft hebben we geluk dat de coronacrisis in de rest van Nederland niet zo heftig is geworden als eerder werd gevreesd. Andere ziekenhuizen hebben nu nog ruimte om patiënten uit Brabant over te nemen. Dat blijft voor ons noodzakelijk."

Er zijn in Brabant normaal gesproken 120 ic-bedden beschikbaar. Vanwege de coronacrisis is dat aantal in de afgelopen weken verdubbeld tot 240. Daarvan zijn zo’n 190 plekken bedoeld voor coronapatiënten. Op het hoogtepunt lagen begin vorige week zo’n 185 mensen op de ic's.

Iets meer ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur zijn 105 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat aantal ligt wat hoger dan de dagen ervoor. Toen lag het rond de tachtig. Er is hierbij sprake van het zogenoemde ‘weekendeffect’. Ook afgelopen weken was op maandag een stijging te zien, omdat veel opnames worden uitgesteld tot na het weekend.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft met ruim 500 gelijk. Er zijn in de afgelopen 24 uur vijftig mensen uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen.

Situatie stabiel

De woordvoerder van het ROAZ noemt de situatie in de ziekenhuizen 'stabiel'. "De daling gaat mondjesmaat door. De trend zet zich voorzichtig voort."

