Opnieuw Brabantse ic-patiënten overgeplaatst: 'De druk blijft ongekend hoog'

De intensive care afdeling in coronatijd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Foto: David Pattyn).

Vijf intensive care-coronapatiënten zijn in de afgelopen 24 uur vanuit Brabant overgebracht naar ziekenhuizen buiten onze provincie om zo de druk op de ic's te verlagen. Dat verklaart de daling van het aantal patiënten dat in Brabantse ziekenhuizen op deze afdelingen ligt. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De afgelopen dagen ontstond al meer ruimte op de Brabantse intensive cares door het overplaatsen van patiënten, maar ook doordat de toestand van een aantal mensen verbeterde en ze de ic’s mochten verlaten. In totaal liggen er nu 150 ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares, blijkt uit de cijfers. Er zijn zo’n 190 plekken beschikbaar voor coronapatiënten.

Uitplaatsen ic-patiënten essentieel

Door de daling van het aantal mensen met corona op de ic-afdelingen, kan het beeld ontstaan dat er sprake is van een geruststellende situatie. Dat is echter niet het geval, aldus een woordvoerder van het ROAZ. Het uitplaatsen van patiënten dat op de ic ligt blijft essentieel voor de ziekenhuizen.

"De druk blijft ongekend hoog. We werken nog altijd met fors meer ic-plekken dan we normaal gesproken doen”, aldus de woordvoerder. “We zien het aantal ic-patiënten langzaam dalen, maar we zijn er nog lang niet.”

Nieuwe ziekenhuisopnames gelijk

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in de afgelopen 24 uur gelijk aan dat van de afgelopen dagen. Het gaat opnieuw om ruim tachtig coronapatiënten. Omdat er minder mensen ontslagen zijn, laat het totaal aantal mensen met corona in de ziekenhuizen in Brabant een lichte stijging zien.

Zondag mochten vijftig mensen de ziekenhuizen verlaten. Het aantal ontslagen is fors lager dan afgelopen week. Het heeft er alle schijn van dat dit ‘het weekend-effect’ is, aldus het ROAZ. Terugkijkend naar de afgelopen periode is het aantal ontslagen in het weekend telkens flink lager. “Je ziet hierin een patroon”, aldus de ROAZ-woordvoerder.

