Daling op intensive cares zet door, aantal nieuwe coronapatiënten opnieuw ruim onder de honderd

De daling van het aantal patiënten op de intensive cares van de Brabantse ziekenhuizen zet verder door. In de afgelopen 24 uur is het aantal mensen op de ic's met vijf afgenomen, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt voor de tweede dag op rij rond de tachtig. Dat is fors minder dan in de afgelopen weken.

Zaterdagochtend werd al duidelijk dat er tien coronapatiënten minder op de Brabantse ic-afdelingen lagen ten opzichte van een dag eerder. De afgelopen 24 uur heeft de daling doorgezet. In totaal liggen er nu 155 ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares, blijkt uit de cijfers.

De daling is positief. Het is de trend waar al langer op werd gehoopt. "En die trend zet nu gelukkig verder door", aldus een ROAZ-woordvoerder. Er ontstaat zo langzaam iets meer lucht op de overvolle ic-afdelingen. "Het aantal ic-patiënten daalt overigens niet heel hard, maar dat past in het beeld dat mensen lange tijd op deze afdeling moeten doorbrengen."

De druk op de Brabantse ic's was de laatste weken enorm. Op de top lagen er 185 mensen, terwijl er normaal gesproken maar 120 bedden zijn. De capaciteit werd vanwege het coronavirus flink opgeschroefd tot 240, waarvan 190 plekken voor coronapatiënten.

Opnieuw minder nieuwe opnames

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van mensen die door het virus zijn getroffen, laat ook een gunstig beeld zien. Voor de tweede dag op rij gaat het om ruim 80 nieuwe patiënten. Het laagste aantal sinds 15 maart.

Er werden in de afgelopen 24 uur 75 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. In de Brabantse ziekenhuizen liggen in totaal nu 520 coronapatiënten. Ook hier is de dalende lijn duidelijk te zien.

"We zien dat de maatregelen zijn vruchten beginnen af te werpen", zegt de woordvoerder van ROAZ hierover. "Het is nu belangrijk dat we blijven volhouden." Met name dit Paasweekend wordt iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alle overheidsmaatregelen te blijven opvolgen.

