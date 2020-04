Meer ruimte op de intensive cares, opnieuw flinke daling van het aantal nieuwe coronapatiënten

In de afgelopen 24 uur hebben meer coronapatiënten de Brabantse intensive cares verlaten, waardoor meer ruimte ontstaat op deze ziekenhuisafdelingen. De dalende trend, waarop het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hoopte, is volgens een woordvoerder ingezet.

Binnen 24 uur tijd liggen er tien coronapatiënten minder op de ic-afdelingen van de Brabantse ziekenhuizen, blijkt uit de cijfers van het ROAZ. In totaal liggen er 160 ernstig zieke coronapatiënten op de ic's. Dat aantal is sinds 30 maart niet zo laag geweest.

“Er is sprake van een overduidelijke daling”, aldus de ROAZ-woordvoerder. “Het gaat de goede kant op. Deze dalende trend is gunstig.”

Druk was hoog

Afgelopen dagen meldde het ROAZ dat de druk hoog bleef op de ic’s. Daarom werden donderdag nog verschillende patiënten overgebracht naar ziekenhuizen buiten de provincie. Door de afname is nu weer ruim 15 procent van de ic-capaciteit voor coronapatiënten beschikbaar. Op de top lagen er 185 mensen op de Brabantse ic’s.

Toch blijft voorzichtigheid geboden: het aantal van 160 bezette ic-plekken door mensen met corona ligt veel hoger dan de reguliere 120 bedden die de Brabantse ziekenhuizen hebben. Zij verdubbelden dat aantal tot 240, waarvan 190 plekken voor coronapatiënten bestemd zijn.

Ziekenhuisopnames daalt flink

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van mensen die door het virus zijn getroffen, laat ook een flinke daling zien. Ruim tachtig nieuwe patiënten zijn de afgelopen 24 uur opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 15 maart. Sindsdien zakt het aantal nieuwe coronapatiënten voor het eerst tot onder de honderd.

Er werden in de afgelopen 24 uur 115 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. In de hospitalen in onze provincie liggen in totaal nu 585 coronapatiënten.

